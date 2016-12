Dieser kostenlose Online-Kurs verbessert deine Javascript-Skills in 30 Tagen

Javascript30 ist eine kostenlose Coding-Challenge, bestehend aus 30 Video-Tutorials, um die Kenntnisse in purem Javascript in 30 Tagen zu verbessern. Hier stellen wir euch die Challenge kurz vor.

Auf javascript30.com hat Wes Bos, Full-Stack-Entwickler, Speaker und Teacher aus Kanada, eine Coding-Challenge für 30 Tage erstellt. Dabei geht es darum, komplett ohne Frameworks, Bibliotheken et cetera jeden Tag eine Funktionalität in reinem Javascript zu schreiben. Tag 1 ist beispielsweise ein kleines Drum-Kit, wo Schlagzeug-Geräusche mit bestimmten Tasten der Tastatur verknüpft sind – an Tag 11 geht es um einen eigenen HTML5-Video-Player.

Javascript30: Bau 30 Sachen mit Javascript in 30 Tagen mit 30 Tutorials

Jeden Tag ein neues Tutorial. (Screenshot: javascript30.com)

Der Kurs richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene, die bereits ein wenig Erfahrung mit Javascript haben. Die Videos sind zwischen 10 und 30 Minuten lang und zu jedem Tutorial gibt es auf Github die Dateien zum Starten und abschließenden Vergleichen. Ihr müsst euch übrigens nicht an den Tages-Rhythmus halten – alle Videos und Dateien sind sofort nach der Anmeldung verfügbar.