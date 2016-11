Jeff Jarvis: Diese digitalen Chancen hat Deutschland in der Trump-Ära

US-Medienprofessor Jeff Jarvis ist durch die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten seines Heimatlandes alarmiert. Für Deutschland sieht er jetzt die Chance zu führen – auch im digitalen Business.

Jeff Jarvis: Deutschland kann auch digital führen

US-Medienprofessor Jeff Jarvis („What would Google do?“) ist sichtlich aufgeregt, als er am Dienstagabend in Berlin die Bühne des Hub Conference des Branchenverbands Bitkom betritt. „Als ich das letzte Mal in Deutschland auf der Bühne stand, habe ich über Trump noch gewitzelt“, sagt er in einer emotionalen Ansprache. „Es ist nicht mehr lustig“, fügt Jarvis hinzu, der sich im Wahlkampf stark für die unterlegene Hillary Clinton eingesetzt hatte.

Die Wahl in den USA hat den bekennenden Demokraten sichtlich aufgewühlt. Er spricht laut und aufgeregt – nicht nur an das Publikum vor Ort gerichtet, sondern an ganz Deutschland. „Ihr, Deutschland, müsst jetzt führen“, ruft er dem Publikum zu. Mit dem Appell ist er im liberalen Teil Amerikas nicht allein. Die New York Times hatte Angela Merkel bereits kürzlich zur letzten liberalen Hoffnungsträgerin unter den politischen Führern der Welt ausgerufen – in einer Welt, die zunehmend von Anhängern anti-liberaler Ideen von Donald Trump über Recep Tayyip Erdoğan bis Wladimir Putin geprägt ist.

Doch für Jarvis hat Deutschland nicht nur das Zeug, politisch die Führung zu übernehmen – er setzt auch Hoffnungen in neue digitale Geschäftsmodelle aus Deutschland. Immerhin sei ja Deutschland auch das Land der Erfindung der Druckerpresse, die zuletzt eine ähnliche Revolution auslöste wie das Internet.

Jarvis sieht große Chancen für Deutschland eine Reihe von Industriezweigen im digitalen Zeitalter neu zu erfinden – beispielsweise die Energieversorgung: „Ihr seid viel weiter in Sachen Energie als die USA – Trump will die Kohle zurückbringen. Ihr habt die Möglichkeit, die Energieversorgung zu revolutionieren. Angesichts eines Präsidenten Trump rufe ich euch zu: Rettet uns!“, sagt Jarvis.

Erfindet Journalismus, Banking, Transport und Logistik neu

Die Chance zur Neuerfindung sieht Jarvis auch im Journalismus. „Es gibt neue Möglichkeiten für den öffentlichen Diskurs. Wir Medien haben in den USA versagt, die Qualität des öffentlichen Diskurses ist furchtbar“, sagt der Medienprofessor. „Ich als Liberaler und ich als Teil der Medien sage: Große Teile des Landes haben aufgehört den liberalen Medien zu vertrauen und waren schlecht informiert. Clickbait ist mit daran schuld – Trump ist Clickbait.“

„Ihr seid das Bollwerk gegen den Wahnsinn von Brexit, Le Pen und was da vielleicht noch alles kommt“

Weitere Möglichkeiten zu Neuerfindungen sieht Jarvis im Bereich Banking – insbesondere in Kombination mit Blockchain-Technologien, Transport, Logistik, Einzelhandel sowie Datenschutz und Sicherheit – alles Felder, in denen Deutschland Stärken habe. „Wann immer ich nach Deutschland komme, höre ich ‚Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz’ – macht da was draus!“ Für Deutschland gebe es eine „einzigartige Chance“ rund um Privatsphäre und Sicherheit – denn beides sei in der Trump-Ära gefragt wie nie. „Ich habe gehört, dass die Grünen Snowden befragen wollen – da kann ich nur sagen: Gute Idee!“

Jeff Jarvis: Das muss Deutschland noch lernen

Allerdings muss Deutschland in zwei Punkten noch an sich arbeiten, sagt Jarvis: „Erstens sollte Deutschland aufhören, sich immer in Abgrenzung zu den USA zu definieren“, so der US-Professor. Als Beispiel nennt er das von Jarvis seit Jahren stark kritisierte Leistungsschutzrecht. „Das ist Protektionismus.“ Und die zweite Hausaufgabe an Deutschland: „Freundet euch mit dem Risiko an und mit dem Scheitern – auch öffentlich“, appelliert Jarvis an die Deutschen. Berliner Startups berichteten ihm, dass sie ins Ausland schauten, wenn es um die Finanzierung risikoreicher Vorhaben gehe.

„Ihr seid das Bollwerk gegen den Wahnsinn von Brexit, Le Pen und was da vielleicht noch alles kommt“, ruft Jarvis. „Ihr seid zivil – und wir brauchen Zivilität mehr als je zuvor.“ Es brauche zudem Fortschrittlichkeit, Inklusion und Diversität.

Letztlich könne Deutschland dadurch am Ende sogar eines der größten Themen des digitalen Umbruchs neu erfinden: die Arbeit. „Ihr habt Gewerkschaften, die Unternehmen hier zwar das Leben schwer machen – aber dadurch gibt es hierzulande eine Kultur, Arbeit wertzuschätzen und mit Arbeitern zu kooperieren.“

