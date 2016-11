Jobben im Ausland: Diese Metropolen ziehen Expats besonders an

Deutsche Metropolen sind für Expats beliebte Destinationen, um im Ausland zu jobben. Dass Düsseldorf die beliebteste Stadt für Auswanderer nach Deutschland ist, dürfte aber die meisten überraschen.

Nicht Berlin, nicht München und auch nicht Hamburg – nein: Düsseldorf ist die beste deutsche Stadt zum Leben und Arbeiten – zumindest aus Sicht der sogenannten Expats. Das sind Fachkräfte, die vorübergehend oder dauerhaft ihren Wohnsitz in einem anderen Land haben, etwa, um dort neue Arbeitserfahrungen zu sammeln. Der aktuellen Studie „Expat Insider 2016“ von Internations.org zufolge gehören neben der Stadt am Rhein auch Wien und München zu den beliebtesten Metropolen der Expats.

Städteranking: Wo Expats am liebsten jobben. (Bild: Internations)

Ganz nach vorn haben die über 14.000 Befragten in dem Ranking von 35 Städten weltweit Melbourne gewählt. Die australische Metropole punktet vor allem mit der Work-Life-Balance. Auch das Jobangebot wird von den Expats positiv hervorgehoben. Die Silbermedaille konnte sich eher überraschend die texanische Metropole Houston sichern. In der „Space City“ schätzen die Expats insbesondere die Willkommenskultur. Zudem sind dort offenbar auch die Lebens- und Wohnkosten vergleichsweise günstig. Obwohl die wirtschaftliche Lage in Spanien noch immer angespannt ist, zieht es arbeitende Auswanderer nach Madrid. Auch hier wird man laut Umfrageergebnissen offenbar mit offenen Armen empfangen, zudem wird die hohe Lebensqualität gelobt.

Jobben in Berlin: Günstig, aber nur geringe Löhne

Mit Düsseldorf findet sich eine deutsche Stadt auf dem vierten Platz der Beliebtheitsskala, die wohl die wenigsten so weit oben erwartet hätten. Die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen überzeugte mit den Lebenshaltungskosten sowie der finanziellen Situation. Das Missverhältnis dieser beiden wichtigen Punkte in der Studie sorgte etwa dafür, dass Berlin als günstigste Stadt mit allerdings auch nur geringen Löhnen, nur auf Platz 15 von 35 Städten landete. Mit München findet sich eine weitere deutsche Stadt in den Top-Ten, auf Platz sieben. Direkt davor rangiert die österreichische Hauptstadt Wien.

Die zehn beliebtesten Städte für das Jobben im Ausland in der Übersicht:

Melbourne Houston Madrid Düsseldorf Singapur Wien München Sydney Mexiko-Stadt Toronto

