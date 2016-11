100.000 Jobs in Gefahr? Trend zur Elektromobilität belastet deutsche Autobranche

Der Übergang zur Elektromobilität bereitet deutschen Autokonzernen und Zulieferern Kopfschmerzen. Über 100.000 Jobs könnten bis 2025 gestrichen werden, heißt es aus Branchenkreisen.

Elektromobilität: Jede 8. Stelle in Gefahr

Der am Freitag angekündigte massive Stellenabbau bei VW könnte nur der Anfang gewesen sein. Bei VW sollen allein in Deutschland mehr als 20.000 Stellen wegfallen. Insgesamt könnten in den kommenden zehn Jahren in der deutschen Autoindustrie über 100.000 Jobs gestrichen werden. Diese Zahl nennt das Manager Magazin unter Berufung auf Branchenkreise. Damit wäre jede achte Stelle in diesem Bereich betroffen. In einem Interview mit dem Blatt warnte der Betriebsratschef von Daimler, Michael Brecht, dass in seinem Unternehmen rund 10.000 Stellen gefährdet seien.

Elektromobilität: Volkswagens E-Auto-Konzept. (Bild: VW)

Brecht forderte in dem Gespräch den Daimler-Vorstand auf, anstehende Jobverluste teilweise abzufedern, indem mehr Arbeiten wie die Fertigung von Elektromotoren direkt im Konzern erledigt würden. Nicht zuletzt durch solche Überlegungen stehen neben den Autobauern selbst auch die Zulieferer vor schweren Zeiten. Wie der Duisburger Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer der Bild-Zeitung sagte, sind bei den Zulieferern aufgrund der zunehmenden Fertigung von Elektroautos mehr als 75.000 Jobs in Gefahr, allein 20.000 durch VW. Bei VW soll bis 2025 jedes vierte Auto ein Elektroauto sein.

Elektromobilität: Akkus aus Deutschland?

20 bis 30 Prozent der Zulieferer könnten in den nächsten Jahren verschwinden, schätzt die Fachhochschule Nürtingen-Geislingen. So baut etwa der Autozulieferer Schäffler Lager, dank denen Kurbel- und Nockenwelle rundlaufen. Doch diese Autoteile braucht man im Elektroauto nicht. Eine Rettung für die deutschen Autozulieferer und damit auch für zehntausende Jobs könnte laut Dudenhöffer sein, dass Wertanteile des Elektroautos wie Batterien und Zellen in Deutschland produziert würden.

