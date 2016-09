Rassismus bei der Jobsuche: Unternehmen benachteiligen muslimische Frauen

Eine Studie belegt, dass muslimische Frauen in Deutschland deutlich seltener zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Wir erklären euch, wie die Forscher zu diesem Ergebnis gekommen sind.

Schlechtere Job-Chancen für deutsche Muslima

Das Antidiskriminierungsgesetz besagt unter anderem, dass deutsche Arbeitgeber niemanden aufgrund seiner ethnischen Herkunft, Religion oder Weltanschauung diskriminieren dürfen. Eine aktuelle Studie zeigt allerdings, dass es damit wohl leider doch nicht so weit her ist. Konkret ging es in der Untersuchung der Ökonomin Doris Weichselbauer darum, ob Frauen türkischer Abstammung schlechtere Chancen auf ein Vorstellungsgespräch haben.

Dazu verschickte sie fast 1.500 fiktive Bewerbungen und analysierte die Reaktionen der angeschriebenen Personaler. Alle Fake-Bewerberinnen waren in Deutschland aufgewachsen, verfügten über gleiche Deutschkenntnisse und denselben Bildungsstand. Dennoch gab es auf die fiktiven Bewerbungen von Frauen, bei denen ein Migrationshintergrund am Namen erkennbar war, deutlich seltener eine Einladung zu einem Bewerbungsgespräch. Obwohl auch das Bewerbungsfoto identisch war, gab es auf Bewerbungen mit dem Namen Sandra Bauer in 18,8 Prozent der Fälle eine Einladung zum Vorstellungsgespräch, während der Name Meryem Öztürk nur in 13,5 Prozent der Fälle zu diesem Ergebnis führte.

Dieselbe Person und dieselben Qualifikationen – aber sehr unterschiedliche Jobchancen. (Screenshot: Universität Linz / Doris Weichselbauer)

Muslima mit Kopftuch haben es noch schwerer

Noch geringer war die Einladungsquote, wenn die Bewerberin mit dem Namen Meryem Öztürk ein Kopftuch auf dem Bewerbungsfoto trug. Dann gab es sogar in nur 4,2 Prozent der Fälle eine Einladung zu Bewerbungsgespräch. Das bedeutet, dass eine kopftuchtragende Frau mit türkischem Namen 4,5-mal mehr Bewerbungen als eine Frau ohne Kopftuch und mit deutschem Namen schreiben muss, um zur selben Anzahl an Vorstellungsgesprächen eingeladen zu werden. Dabei hatte die Wissenschaftlerin mit Rücksprache mit der türkischen Gemeinde in Berlin extra ein eher modernes Kopftuch für das Foto ausgewählt, das nicht den Hals verdeckt und keine Rückschlüsse auf eine sonderlich strikte Religionsauslegung zulässt.

Bedenklich ist auch der Umstand, dass die Diskriminierung laut Studie stärker wird, je höher die Position ist, für die sich eine Frau mit Kopftuch bewirbt. So hätte sich unsere fiktive Kopftuchträgerin Meryem Öztürk 7,6-mal so oft auf eine Stelle zur Bilanzbuchhalterin bewerben müssen, um dieselbe Anzahl an Einladungen zu einem Bewerbungsgespräch zu erhalten wie Sandra Bauer. Für den Posten einer Sekretärin hätte es ausgereicht, sich „nur“ 3,5-mal so oft zu bewerben.

Fazit

Die Studie zeigt eindeutig, dass es trotz entsprechender Gesetze ein Diskriminierungsproblem in diesem Land gibt. Allerdings haben die Betroffenen im Grunde keine Möglichkeit, mit rechtlichen Schritten gegen die Ungleichbehandlung vorzugehen, da ein Arbeitgeber kaum den Namen oder das Kopftuch als Grund für eine Absage nennen würde. Hier wäre der Gesetzgeber gefragt, um eine Lösung zu finden, damit die geltenden Gesetze auch umgesetzt werden können.

via www.spiegel.de