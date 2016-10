Joshua Bell: „Mobile Technologien helfen gegen die strukturelle Ungleichheit“

Quo vadis, Mobile Devices? Joshua Bell ist Anthropologe an der Smithsonian Institution und hat für t3n in die Glaskugel geschaut. Er erwartet offenere Plattformen und mehr Druck durch die Konsumenten.

Dieser Artikel ist Teil einer Serie, in der Experten bei t3n in die Zukunft blicken. Bis zum Ende des Jahres geht es hier um Technik, Wissenschaft und Fiktion. Motto: weiterdenken, was ist.

t3n.de: Heiligabend 2017 – was liegt unterm Weihnachtsbaum?

Joshua A. Bell: Die Ansprüche der Nutzer werden steigen. Ich wünsche mir ein Telefon zu Weihnachten, das unter ethischen Gesichtspunkten produziert wurde, und das man im Zweifelsfall auch mal reparieren kann. Und das Betriebssystem sollte Open Source sein. Bislang gibt es kaum Druck von Seiten der Konsumenten, für alte Telefone gilt: Aus den Augen, aus dem Sinn. Erst jetzt erkennen wir langsam, welchen Einfluss unsere Geräte auf die Ressourcen haben; deshalb werden Fairphones derzeit populärer.

Die Frage wird in Zukunft aber nicht sein, ob ein Gerät „grün“ ist – sondern wie grün. Wie wurden die Mineralien gewonnen, unter welchen Bedingungen arbeiten die Hersteller und verdienen die Arbeiter genug? Das schlägt alles auf den Preis – und einige Konsumenten werden bereit sein, das zu bezahlen, andere nicht. Aber so lange es keinen technischen Durchbruch bei den Rohstoffen gibt, werden Telefone bald nachhaltiger produziert werden müssen und recycling wird wichtiger.

t3n.de: 2018, ein Startup wird über Nacht reich. Welches Problem lösen die Gründer?

Bell: Vielleicht bringt uns das Startup eine neue mobile Technologie gegen die strukturelle Ungleichheit, in der wir derzeit noch leben. Global und auch lokal haben derzeit nicht alle den gleichen Zugang zu Bildung. Schuld daran ist die Technik, die sich viele Menschen nicht leisten können – während unsere Studenten mit ihren 21 Jahren im Schnitt schon mehr als fünf Smartphones besessen haben. Ein Startup kann dieses Problem mit mobilen Devices lösen, die für alle Menschen erschwinglich sind. In Zukunft werden wir Märkte für günstige Geräte haben, aber auch für sehr teure mit vielen Funktionen.

t3n.de: 2019, Herbst. An der Bushaltestelle starrt jemand auf sein Smartphone. Was macht er da?

Bell: Er arbeitet mit Menschen in der ganzen Welt zusammen! Vielleicht mit Kollegen im Südpazifik, Australien, Papua Neuguinea, Vanuatu, Neuseeland. Gemeinsam bearbeiten sie ein Dokument, vielleicht ja einen Antrag auf Forschungsgelder für nachhaltigere Mineralien-Förderung. Zusammenarbeit dieser Art wird uns noch flexiblere Arbeitszeiten bescheren.

Die Kommunikation von Angesicht zu Angesicht wird das nicht ersetzen, aber dennoch werden Distanzen weiter schrumpfen. Wenn Video-Gespräche zur Normalität geworden sind, dann sind wir einander dabei näher, als bei einem reinen Sprachanruf.

t3n.de: 2020 beerdigen wir ein mobiles Gerät. Welches? Und warum?

Bell: 2020 würde ich mich noch weigern, ein Gerät zu beerdigen. Konsumenten wollen endlich Wege finden, ihre Geräte länger zu nutzen. Die Do-It-Yourself-Bewegung wird dann gerade in der Unterhaltungselektronik sehr stark sein. Smartphones sind modular aufgebaut, jeder kann am Gerät und auch der Software etwas ändern.

Heute gibt es einen ständigen Druck, neue Geräte zu kaufen. Die Hersteller sehen es schon vor, dass Smartphones und Co. veralten und nicht mehr richtig funktionieren. 2020 kann jeder dazu beitragen, dass die Geräte etwas nachhaltiger werden – und länger nutzbar sind. Die Konsumenten werden diese Möglichkeit einfordern.

t3n.de: 2021 bekomme ich eine dringende Nachricht – wie erreicht sie mich?

Bell: Im Jahr 2021 erreichen uns dringende Nachrichten über Smart-Clothes, über tragbare Devices in unserer Kleidung. Vielleicht blinkt ein Display am linken Ärmel meines T-Shirts auf; dann kann ich die Nachricht entweder – ganz privat – in meinem Ohrstöpsel abspielen oder ich nehme sie auf einem der anderen Smart-Surfaces in meiner Wohnung oder meinem Büro an. Viele Oberflächen aus dem Internet der Dinge können dann als Displays genutzt werden, die sich mit den Smartphones synchronisieren. Wir sprechen nicht nur mit unserer Kaffee-Maschine, sondern kommunizieren mit dem ganzen Haus und über das ganze Haus.

