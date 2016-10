Schluss mit Kabelsalat: Dieses Gadget sorgt endlich für Ordnung auf dem Schreibtisch

Die extrem praktische Ladestation Eclipse könnte endlich mit dem Kabelsalat auf unseren Schreibtischen aufräumen. Außerdem sieht sie richtig schick aus.

Eclipse: Ladestation sorgt für Ordnung

Smartphone, Smartwatch, Tablet und E-Reader: Immer mehr akkugetriebene Geräte haben in unserem Leben Platz gefunden. Das bedeutet aber leider auch, dass wir diese Gadgets mit einer gewissen Regelmäßigkeit aufladen müssen. Der daraus resultierende Kabelsalat sieht weder auf dem Schreibtisch noch im Wohnzimmer sonderlich gut aus. Mit Eclipse hat der Zubehörhersteller Native Union jetzt eine praktische und zugleich sehr schicke Lösung für das Problem vorgestellt.

USB-Ladestation: Eclipse räumt mit Kabelsalat auf. (Foto: Native Union)

Eclipse ist eine kreisrunde Ladestation an der sich drei USB-Geräte gleichzeitig aufladen lassen. Der Clou: Die Anschlüsse liegen versteckt unter dem hözernen Deckel und die Kabel lassen sich um das Innengehäuse wickeln. Über einen sanften Druck auf den Deckel fährt dieser nach oben und ihr könnt das benötigte Ladekabel genau in der Länge aufwickeln, die ihr benötigt. Gleichzeitig wird auch die integrierte Beleuchtung aktiviert. So soll sich die Ladestation auch gut am Bett des Nutzers machen. Einer der USB-Anschlüsse lässt sich außerdem auch wahlweise als USB-Type-C-Anschluss nutzen.

Eclipse ist schon die zweite erfolgreiche Kickstarter-Kampagne des Herstellers

Eclipse soll per Kickstarter finanziert werden. Die Crowdfunding-Kampage scheint dort auch gut anzukommen, denn das ursprüngliche Finanzierungsziel von 50.000 US-Dollar wurde schon um mehr als 85.000 US-Dollar übertroffen. Über Kickstarter zahlt ihr für ein Eclipse 59 US-Dollar. Im Preis inbegriffen ist eine Wandbefestigung und ein passendes Netzteil. Außerdem könnt ihr die Farbe eurer Ladestation aussuchen.

1 von 12 Zur Galerie

Die Kickstarter-Kampagne läuft noch bis zum 18.November 2016. Ausgeliefert werden soll Eclipse im April 2017. Bei einer Crowdfunding-Kampagne gibt es dafür zwar keine Garantie, immerhin hat Native Union aber schon 2014 eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne durchgeführt. Damals hat das Unternehmen über die Plattform ein Ladekabel mit integriertem Akku zur Marktreife gebracht.

Ebenfalls interessant: Was auf einen gut organisierten Schreibtisch gehört und was nicht.