Kampfpreis: Renault kündigt 8.000-Dollar-Elektroauto an

Ein Elektroauto für rund 8.000 US-Dollar? Das will Renault Nissan innerhalb der kommenden zwei Jahre möglich machen – vorerst in China.

Elektroauto zum Kampfpreis von Renault Nissan

Da würden sicher auch hierzulande viele Autofahrer zugreifen: Renault Nissan will innerhalb der kommenden zwei Jahre ein besonders günstiges Elektroauto auf den Markt bringen, das inklusive staatlicher Förderungen nur 8.000 US-Dollar (rund 7.300 Euro) kosten soll. Das sagte Renault-Nissan-Chef Carlos Ghosn dem US-Fernsehsender CNBC im Rahmen der Technologie-Konferenz Web Summit in Lissabon.

Renault will mit einem sehr günstigen Elektroauto in China punkten. (Foto: Renault)

Bisher bietet Renault Nissan mit dem Leaf ein Elektroauto an, das ab 29.000 US-Dollar kostet. Das sei viel zu teuer für den chinesischen Markt, erklärt Ghosn. Dort werde eine besonders günstige Alternative benötigt, damit die Verkaufszahlen anziehen. Denn auf dem boomenden chinesischen Elektroautomarkt würden vor allem billige Modelle gekauft, meinte der Renault-Nissan-Chef. Die Verkäufe von Elektroautos in China sind im Vergleich zum Vorjahr um 162 Prozent gestiegen, was nicht zuletzt an den staatlichen Förderungen liegen dürfte.

Renault Nissan könnte sich mit dem neuen Billig-Auto auch für die für 2018 mögliche Elektroauto-Quote in China rüsten. Auf dem größten Auto-Markt der Welt ist es künftig möglich, dass Autobauer einen bestimmten Anteil an Elektro- und Hybrid-Autos herstellen müssen. Für VW etwa würde eine Umsetzung der Gesetzesentwürfe bedeuten, dass 60.000 E-Autos hergestellt werden müssten, wenn der Konzern drei Millionen Autos in China verkaufen möchte.

Elektroauto-Erfolg: Mehr Ladestationen nötig

Auch in Deutschland versucht die Regierung, mit finanziellen Anreizen die Nachfrage nach Elektroautos anzuheizen, bisher allerdings erfolglos. Neben den hohen Preisen steht dem Elektroauto-Erfolg aber vor allem die mangelnde Infrastruktur im Weg. Angesichts bei normaler Nutzung noch geringer Reichweiten müsste es deutlich mehr Ladestationen für Elektroautos geben. Die EU-Kommission könnte daher bald verlangen, dass jeder Neubau eine Ladestation für E-Autos hat.

