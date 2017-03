Mit Roboter zum Koffeinkick: Frischer Kaffee via Microsoft Azure

Kaffee? Den nehmen wir gerne – auch, wenn Microsoft ihn uns brüht. Oder gerade deswegen: Dieser Roboter zeigt auf der diesjährigen Cebit, wie Zukunftstechnologien unseren Koffeinpegel halten können.

Ohne Kaffee, ohne mich – darüber ist sich die t3n-Redaktion (zum Großteil) einig. Als wir in dieser Woche auf der Cebit unterwegs waren, war die Freude daher umso größer, als wir Folgendes entdeckten: In Halle 4 stellte Microsoft einen Roboter vor, der frischen Kaffee brühen kann – mittels Microsoft Azure.

Wie das ganze im Detail ausschaut, hat die Herstellerfirma in einer Grafik veranschaulicht.

(Foto: t3n)

Denso Robotics heißt die Firma, die dafür sorgt, dass ihr mit heißem Kaffee die Konferenz genießen und euch wachhalten könnt. Der IoT-Server liest die Daten aus dem Controller, die stetig abgeglichen und danach an den Microsoft-Azure-Server übermittelt werden. Laut Hersteller erfreut sich der Roboter mittlerweile auch bei größeren Händlern an zunehmender Beliebtheit. Ein Meeting ohne Kaffee-Roboter? Vielleicht gar nicht mehr so weit entfernt, wie wir denken.

Wählen kannst du hierbei zwischen Capucchino, Café Latte sowie Café Americano. Die Steuerung erfolgt via Touch-Display und mit zwei Roboterarmen schließlich die Zubereitung. Wer ein Heißgetränk möchte, muss sich auf Filterkaffee einstellen, etwas anderes kann der Roboter noch nicht – bis jetzt zumindest. Auch auf der CES 2017 war der Roboter schon vertreten und hat alles andere als eine schlechte Figur gemacht.

