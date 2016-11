Karriere als IT-Consultant: Warum jetzt der beste Zeitpunkt ist

Anzeige

Digitale Transformation und konkurrierende Start-Ups an jeder Ecke verändern Geschäftsmodelle, die Jahrzehnte funktioniert haben. Jetzt müssen sich Unternehmen mit neuer Technik auseinandersetzen und suchen hochqualifizierte Fachkräfte und Berater, die sich in dieser immer komplexeren Welt zurechtfinden. Kein Unternehmen kommt mehr ohne Software aus und die Rolle der IT ist heute breiter denn je.

Der IT-Consultant weiß das – und profitiert von immer neuen spannenden Projekten und Herausforderungen, für deren Lösung Unternehmen gut zahlen. Apropos „der“ Consultant: die IT ist noch immer eine Männerdomäne, oder? „Ja und Nein“, sagt Kristina Hamann. Die 30-Jährige ist IT-Consultant bei msg in München. „Es gibt immer noch mehr Männer als Frauen in der IT, doch das ändert sich“, so Hamann. „Geschlechterrollen sind nicht mehr wie früher. Mein Projektleiter auf Kundenseite ist eine Frau. Drei meiner männlichen Kollegen arbeiten Teilzeit, unterstützen die Karriere ihrer Frauen und sind für ihre Kinder da.“

„Ich war selbst überrascht.“

Auch die Frage nach Kind oder Karriere hat sich Kristina Hamann nie gestellt. Sie wollte immer beides. Als junge Frau im Beruf legt sie großen Wert auf die Unterstützung des Arbeitgebers. Bei dem mittelständischen IT-Beratungshaus msg fand sie diese Flexibilität. „Ich war selbst überrascht“, sagt Hamann. „In meinem Bewerbungsgespräch wurde ich ganz einfach gefragt, wie viele Stunden ich gerne arbeiten möchte. So haben wir gemeinsam eine gute Lösung für beide Seiten gefunden – inklusive Homeoffice-Tag.“ Dass dies kein Problem war, ist eigentlich nicht überraschend, denn moderne IT-Consultants sind für msg wichtige Mitarbeiter. Und da das Unternehmen weiß, dass Menschen, die ihre privaten und beruflichen Ziele in Einklang bringen können, zufriedener und motivierter sind, unterstützt das Unternehmen seine Mitarbeiter nach Kräften: Neben flexiblen Arbeitszeiten gibt es beispielsweise zahlreiche Veranstaltungen wie Sommerfeste und Weihnachtsfeiern oder das jährliche Kick-off sowie ein betriebliches Gesundheitsmanagement mit offenen Sprechstunden beim Betriebsarzt, Augenuntersuchungen oder Ergonomieberatung.

Was macht einen modernen IT-Consultant aus? Für msg ist es die Mischung aus Verantwortung, Erfahrung und unstillbarer Neugier. Diese Eigenschaften schätzen führende Unternehmen, die msg zurate ziehen – für Projekte wie Umstrukturierung, Innovation und Digitalisierung. IT-Consultants müssen nicht nur fachlich versiert sein, sondern lebenslang lernen, um den Kunden stets erfolgreich zu beraten. msg fördert seine IT-Consultants deswegen intensiv und legt besonderen Wert auf die Entwicklung gefragter Qualifikationen – vom interdisziplinären Projektmanagement bis zur Hands-on-Erfahrung bei der digitalen Transformation. In regelmäßigen Gesprächen bekommen die Mitarbeiter Feedback, können selbst Rückmeldung geben und legen gemeinsam mit ihren Vorgesetzten die nächsten Entwicklungsschritte fest.

Innovationslust gehört zum Selbstverständnis

Prinzipiell gilt: Wer motiviert ist und gute Arbeit macht, der wird im Consulting vorankommen. Es geht darum, die Situation des Kunden zu verstehen, zu analysieren und ihn bestmöglich zu beraten. Jeder Mensch bringt sein persönliches Stärkenprofil mit. Die Herausforderung im Consulting besteht darin, ein Team zusammenzustellen, in dem alle benötigten Skills vorhanden sind. Gerade beim Thema Digitalisierung geht es darum, die Herausforderungen des Kunden ganzheitlich zu begreifen. Wie ist sein Geschäftsmodell ausgerichtet? Wohin will er sich entwickeln und wie kann Technologie dieses Ziel ermöglichen? Das ist eine Art von „Big-Picture-Thinking“, die moderne IT-Consultants mitbringen sollten.

Als mittelständisches Unternehmen mit weltweit mehr als 5.500 Mitarbeitern bietet msg flache Hierarchien und viel Eigenverantwortung. Innovationslust gehört ebenso zum Selbstverständnis wie die gute Beziehung im Team. Dazu kommt die Arbeit mit großen Kunden aus den Bereichen Automotive, Insurance oder dem öffentlichen Sektor. Absolventen und Berufserfahrene finden bei msg spannende Aufgaben sowie ein attraktives berufliches Umfeld und fortlaufende, flexible Förderung. Die Arbeit wird nie langweilig, die Lernkurve ist steil. msg setzt auf die ständige Förderung seiner Mitarbeiter: IT-Consultants bei msg lernen ein Leben lang.

