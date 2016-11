Kaspersky OS: Dieses Betriebssystem für das Internet der Dinge soll unknackbar sein

Nach 14 Jahren Entwicklungszeit hat Kaspersky sein erstes eigenes Betriebssystem vorgestellt. Kaspersky OS soll für Industrieanlagen und das Internet der Dinge geeignet und nicht hackbar sein.

Kaspersky OS: 14 Jahre Entwicklungszeit

„At last – we’ve done it!“, lässt Eugene Kaspersky die interessierte Öffentlichkeit über den Blog seiner gleichnamigen Antivirenfirma wissen: Das erste eigene Betriebssystem ist fertig – nach 14 Jahren Entwicklungszeit. Kaspersky OS soll ein komplett neu entwickeltes Betriebssystem sein, das nicht auf bereits vorhandenen Plattformen wie Linux basiert. Bei der Entwicklung des neuen Systems stand die Frage der Sicherheit im Vordergrund, wie Kaspersky erklärt. Das Kaspersky OS soll unknackbar sein.

Premiere: Auf diesem Layer-3-Switch läuft das neue Kaspersky OS. (Bild: Kaspersky)

Kaspersky zufolge beweisen Gefahren für die Netzinfrastruktur wie Stuxnet oder die DDoS-Attacke durch Geräte des Internets der Dinge auf die DNS-Server von Dyn, dass ein Betriebssystem wie Kaspersky OS notwendig ist. Das Betriebssystem liefere die Basis für die Entwicklung geschützter Industrieanlagen und den Schutz von Embedded Devices sowie des Internets der Dinge (IoT).

Quantencomputer kann Kaspersky OS hacken

Um einen entsprechenden Schutz gewährleisten zu können, habe Kaspersky das System von Grund auf neu entwickeln müssen. Kaspersky OS beruht auf einer Mikrokernel-Architektur, wodurch es möglich ist, den Nutzern verschiedene Modifikationen anzubieten. Das Betriebssystem ist zwar nicht ganz unhackbar, wie Kaspersky einräumt. Allerdings werde dazu schon ein Quantencomputer benötigt – was das Hacken nicht nur schwierig, sondern auch enorm teuer machen würde.

Das erste Gerät, das mit dem neuen Kaspersky-Betriebssystem betrieben wird, ist ein Layer-3-Switch, der für Netzwerke mit sehr hohen Anforderungen an die Datensicherheit entwickelt wurde. Weitere Geräte, auch aus dem IoT-Bereich, sind laut Kaspersky schon in der Entwicklung und sollen bald vorgestellt werden. Auch weitere Details zu Kaspersky OS soll es in Kürze geben.

