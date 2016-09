Kassensturz: Was Home24 wirklich wert ist

Der Online-Möbelmarkt wächst und wächst. Bekannt sind Anbieter wie Home24 oder etliche Matratzen-Anbieter. Aber was sind solche Unternehmen wert und wie groß wird der Markt?

Nachdem das erste Interview mit eTribes.de Möbelexperte Pierre Haarfeld vor allem die Probleme des stationären Möbelhandels besprochen hat, geht es in dieser Ausgabe mit Pierre darum, was ein Boxspringbett wirklich kosten darf, was Home24 wert ist und wie das Wachstum von Westwing zu bewerten ist. Wie schnell wächst der Online-Möbelhandel wirklich und woher kommt das Wachstum? Gibt es spannende andere Onlinekonzepte neben Home24 und Co., und wer kann den Matratzenwettbewerb gewinnen? Zum Ende des Interviews widmen wir uns der Frage, wie denn der Durchbruch des Möbelhandels im E-Commerce gelingen kann, um die magische 10-Prozent-Grenze zu knacken.