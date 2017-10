Katalanische Krise: Startups bangen um ihre Zukunft

In der Startup-Szene Barcelonas herrscht zur Zeit große Unsicherheit. Wer ist betroffen, wo steht Barcelona als Startup-Hub in Europa und wie ist die Stimmung vor Ort?

Barcelona war in den letzten Jahren deutlich hinter Europas Startup-Hubs anzusiedeln, dennoch ist die Stadt mit 53 Prozent oder 282 Millionen Euro Investorengeldern Spaniens Nummer eins. Noch vor Hauptstadt Madrid. 2016 haben 72 Startups Venture-Capital eingesammelt. Das war so viel wie seit 2014 nicht mehr. Als einer der Hauptfaktoren wurde dafür die spanische Sprachkompetenz als Zugang für den südamerikanischen Markt ausgemacht. In Zeiten der Unabhängigkeitskrise Kataloniens haben jedoch viele Startups große Angst vor dem Crash. Bereits 450 Unternehmen wie Cellnex, Sabadell oder Abertis haben Katalonien verlassen. Auch viele Investoren reagieren äußerst nervös. Noch blieb der große Einbruch allerdings aus.