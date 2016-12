Warum auch dein Arbeitgeber rechte Webseiten finanzieren könnte

Unter dem Hashtag #KeinGeldFuerRechts konfrontieren Twitter-Nutzer große Unternehmen mit ihren Werbebotschaften auf rechtspopulistischen Webseiten. Die Aktion nimmt Fahrt auf.

Marken wie o2 Deutschland und Pizza.de werben in letzter Zeit häufig auch auf rechtspopulistischen Webseiten wie „Breitbart“ oder „Junge Freiheit“. Jedoch ist die Nähe zu den digitalen Sprachrohren der Neuen Rechten häufig kaum gewollt. Im Rahmen des sogenannten Real-Time-Advertisings werden Banner-Plätze anhand vordefinierter Zielgruppen in Ad-Netzwerken gebucht – beispielsweise: Männer im Alter von 39 bis 59 Jahren. Die Suche nach optimalen Banner-Umgebungen sowie die Buchung der Anzeigen wickelt dann eine Software in Echtzeit ab. Daran ist kein Mensch mehr beteiligt.

#KeinGeldFuerRechts will Rechtspopulisten deren Einnahmequellen entziehen

#KeinGeldFuerRechts-Kampagne weist Unternehmen auf deren Werbung auf rechten Webseiten hin. (Screenshot: Twitter)

Eine Social-Media-Kampagne unter dem Hashtag #KeinGeldFuerRechts macht Werbetreibende jetzt darauf aufmerksam, falls ihre Anzeigen auf derartigen Seiten landen. Und das trägt allmählich Früchte, denn viele Unternehmen reagieren inzwischen darauf und schließen die Portale manuell aus. So hat unter anderem o2 Deutschland einem Twitter-Nutzer auf dessen Hinweis hin geantwortet, dass die Marketing-Verantwortlichen bereits informiert seien. Auch Pizza.de verspricht, das Portal Breitbart.com von ihren Anzeigen auszusperren. Beide Unternehmen wollen somit offenkundig keine Rechten mitfinanzieren.

„Das System hinter Online-Werbung begünstigt derzeit, dass diese Seiten von uns finanziert werden.“

Ihren Ursprung nahm die Aktion auf davaidavai.com. Der Blogger Gerald Hensel veröffentlichte vor einer Woche einen Beitrag , der auf den Umstand der Querfinanzierung rechter Medienportale durch Unternehmen hinwies. In der Folge riet er seinen Lesern, etwaige Firmen über die sozialen Medien darauf hinzuweisen, falls diese auf rechtspopulistischen Webseiten werben. Nach einigen Tagen nahm #KeinGeldFuerRechts dann Fahrt auf. „Wirklich illegale Seiten stehen auf Blacklists. Aber rechtsradikale Hetzpostillen eben nicht“, schreibt Hensel. „Das System hinter Online-Werbung begünstigt derzeit, dass diese Seiten von uns finanziert werden.“

Der Beitrag wurde inzwischen hundertfach auf Twitter, Facebook und Co. geteilt. Vor allem die Twitter-Gemeinschaft konfrontiert noch immer regelmäßig Unternehmen mit deren Anzeigen auf rechtspopulistischen Webseiten. Doch auch große Tech-Konzerne, die selber Ad-Netzwerke betreiben, reagieren inzwischen und wollen verhindern, dass einschlägige Webseiten-Betreiber mit politischer Propaganda ein Geschäftsmodell betreiben. So haben Facebook und Google angekündigt, Betreiber von Fake-News-Seiten – wozu auch Portale wie „Breitbart“ zählen – von deren Werbenetzwerk auszuschließen.

Auch dieser Beitrag könnte dich interessieren: Vom Flüchtlingsheim zurück ins Leben: Wie dieses Startup Integration vorantreibt