Kein guter Start für Uber: US-Behörde verbietet Self-Driving-Cars in San Francisco

Eine US-Behörde ordnet Uber in San Francisco an, dass seine Self-Driving-Cars am ersten Tag an dem auch Passagiere sie bestellen können, wieder eingestellt werden.

Uber: Schwerer Start in San Francisco

Laut der Associated Press, ordnet das DMV (Department of Motor Vehicles) in Kalifornien Uber an, seine Self-Driving-Cars von den Straßen von San Francisco zu nehmen. Grund dafür ist, dass das Unternehmen die nötige Genehmigung nicht beantragt hat, so die Behörde. Uber setzt sich zu Wehr und sagte bereits in einem Blogpost am Mittwoch, dass immer ein Fahrer dabei sein wird, weshalb sie keine Genehmigung für den Test von Self-Driving-Cars benötigen.

Techcrunch konnte den Brief des DMVs bekommen, den Uber erhielt. In diesem Brief bezeichnet die Behörde das Vorgehen von Uber als illegal, weil die selbstfahrenden Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen unterwegs sind. Kommt Uber den Anforderungen nicht nach, droht das DMV mit rechtlichen Schritten gegen das Unternehmen.

Zwei selbstfahrende Uber-Fahrzeuge gefährden andere Verkehrsteilnehmer in San Francisco

Zuvor berichtete der San Francisco Examiner, dass ein selbstfahrender Volvo XC90 von Uber bei einer roten Ampel in eine Kreuzung einfuhr. Eine Kamera in einem anderen Fahrzeug hatte dies gefilmt. Außerdem schrieb eine Lyft-Nuzterin auf Twitter, dass ein selbstfahrendes Uber-Fahrzeug in eine Kreuzung einfuhr und sie gefährdete.

Just passed a 'self-driving' Uber that lurched into the intersection on Van Ness, on a red, nearly hitting my Lyft. — Annie Gaus (@AnnieGaus) December 14, 2016

Uber gab später bekannt, dass die beiden Fahrer suspendiert wurden und die Vorfälle weiter untersucht werden. Außerdem sollen die Fahrzeuge nicht Teil des Tests mit Passagieren gewesen sein.

Uber blames "human error" for two self-driving cars that break red lights on same day.



Humans suspended.



Cars presumably keep their jobs. pic.twitter.com/yubl2llFxZ — Paul Lewis (@PaulLewis) December 15, 2016

