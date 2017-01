Kevin Scott: Microsoft holt sich neuen CTO von Linkedin

Microsoft hat einen neuen Technik-Chef: Kevin Scott kommt vom Business-Netzwerk Linkedin, das Microsoft übernommen hatte. Die Stelle war lange unbesetzt.

Microsoft hat Kevin Scott zum neuen Chief Technology Officer gemacht, also dem obersten Technik-Chef des Unternehmens. Der 44-Jährige trug bisher den Titel Senior Vice President of Infrastructure bei Linkedin und war damit beim Business-Netzwerk der oberste Techniker. Diesen Titel behält Scott auch in der neuen Rolle.

Microsoft hatte das soziale Business-Netzwerk Linkedin Ende des vergangenes Jahr für 26,2 Milliarden US-Dollar übernommen. Laut Mitteilung von Microsoft am Dienstag soll Scott die „technologische Vision für das weltweit führende professionelle Netzwerk und die professionelle Cloud beschleunigen“. Vor Linkedin arbeitete Scott unter anderem bei Admob und Google, das den Online-Werbespezialisten übernahm. Bei Linkedin arbeitete Scott seit 2011.

Letzter CTO von Microsoft war Ray Ozzie

Die Personalie verdeutlicht die zentrale Position von Linkedin für die Gesamtstrategie des Microsoft-Konzerns. Auch der bisherige Linkedin-Chef Jeff Weiner gehört inzwischen zu Microsofts Führungsmannschaft und leitet die Fusion von Microsoft und Linkedin. Scott wird direkt an Microsoft-Chef Satya Nadella berichten.

Letzter CTO von Microsoft war Ray Ozzie, der das Unternehmen 2010 verließ. Danach trug kein Microsoft-Manager mehr den Titel des obersten Technik-Chefs.

Mehr zu Microsoft: Office 365 ab sofort in der Microsoft Cloud Deutschland verfügbar