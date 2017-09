Kevin Spacey wird offizieller vierter Partner der Bits & Pretzels

Nachdem der Hollywood-Star und begeisterte Startup-Förderer zum zweiten Mal in Folge Gast der Bits & Pretzels ist, wird Kevin Spacey nun offiziell der vierte Partner der Gründermesse.

Im Live-Interview sprach Kevin Spacey mit den Gründern Rolf Schrömgens (Trivago) und Lukasz Gadowski (Spreadshirt) über Mut und Erfolg und darüber, was es heißt "den Fahrstuhl wieder nach unten zu schicken". Auf die Frage hin, was ihn denn dazu motiviert, in Startups zu investieren, erklärt Spacey, er begeistere sich für gute Ideen und neue Technologien. Und "manchmal ist nicht die Idee, sondern der Mensch das Investment wert."

Dass der es der Hollywood-Star als seine Pflicht sieht, junge, aufstrebende Talente zu fördern, erklärte er bereits im letzten Jahr auf seiner Keynote zur Eröffnung der Bits & Pretzels.

Wenn du dich in deinem Business gut geschlagen hast, ist es deine Pflicht, den Fahrstuhl wieder nach unten zu schicken und der n.ächsten Generation unentdeckter Talente nach oben zu helfen.

Sein Engagement zeigt sich auch in seiner 2010 gegründeten Stiftung. Die Kevin Spacey Foundation finanziert und produziert Musik-, Tanz-, Theater- und Filmprojekte. Die Stiftung und ihr Schirmherr Kevin Spacey verstehen sich dabei als Mentoren und Anwälte zur Unterstützung aufstrebender Künstler und Lehrer. Außerdem wollen sie die Arbeit an Schulen verbessern, um das allgemeine Verständnis für das Theater und den Zugang zur Kunst zu verbessern.

Jetzt gaben Bernd Storm, Andreas Bruckschlögl und Felix Haas, die Gastgeber der Bits & Pretzels, am Ende des ersten Messetages bekannt, dass Kevin Spacey das Team nun als vierter Partner verstärken wird.