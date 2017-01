KI-Software von Google lernt KI-Software zu schreiben

Auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz werden weiter große Fortschritte gemacht. Google-Forschern ist nun ein neuer Durchbruch gelungen.

Forscher von Google und verschiedenen Universitäten haben zuletzt große Fortschritte dabei gemacht, Künstliche Intelligenz (KI) zu entwickeln, die in der Lage ist, selbst KI-Software zu schreiben, berichtet MIT Technology Review.

Ein Teil der Aufgaben der Programmierer von KI-Software könnte durch Automatisierung ersetzt werden

In einem Experiment ließen KI-Forscher von „Google Brain“ eine Software das Design für ein Machine-Learning-System ausarbeiten, um menschliche Sprache zu erkennen. Die Ergebnisse der Software waren besser als von Software-Designs zum maschinellen Lernen, die zuvor von Menschen erdacht wurden, schreiben die Forscher in einem wissenschaftlichen Paper, das sie für eine Konferenz eingereicht haben. Das Paper hat noch keinen Peer-Review-Prozess durchlaufen – eine Überprüfung der Ergebnisse durch andere Forscher steht also noch aus.

KI: Fortschritte auch bei anderen Forschern

Auch andere Forschergruppen meldeten in den vergangenen Monaten ähnliche Fortschritte im Bereich des maschinellen Lernens mit künstlichen neuronalen Netzen – der seit einigen Jahren vielversprechendsten Technologie im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Dazu zählen Forscher des von Tesla- und SpaceX-Gründer Elon Musk mitgegründeten nichtkommerziellen Forschungsinstituts OpenAI, der berühmten Tech-Universität MIT, der University of California, Berkeley und der mit Google Brain intern konkurrierenden KI-Forschungsabteilung Deepmind, berichtet Technology Review weiter.

Die Idee einer selbstlernenden Künstlichen Intelligenz, die eine eigene KI erschafft, gibt es schon lange. Bislang war es Forschern aber noch nicht gelungen, dabei Programme zu erschaffen, die mit von Menschen geschriebener Software mithalten können. Viele KI-Forscher gehen davon aus, dass es irgendwann gelingen wird, eine Künstliche Intelligenz zu schaffen, die ebenso generell Probleme lösen kann wie das menschliche Gehirn. Einige glauben, dass daraus eine sich stetig selbst verbessernde Superintelligenz entsteht, deren Aufkommen als Technologische Singularität bezeichnet wird.