t3n-Daily-Kickoff: Airbnb startet „Trips“, will mehr zur Reiseagentur werden

Airbnb stellt neues Community-Feature vor, Facebook lässt die User entscheiden, wann der Safety-Check aktiviert wird und Apple bietet Coding-Workshops an.

1. Airbnb bietet jetzt mehr als nur eine Übernachtungsmöglichkeit

Airbnb hat sein Angebot erweitert. Das Unternehmen aus San Francisco bietet neben Betten jetzt auch Community-Aktivitäten an, die Nutzer buchen können. Zum Start wird der Service in zwölf Städten angeboten. Mehr dazu bei der New York Times.

2. Apple bietet Coding-Workshops in seinen Stores an

Apple bietet in seinen Stores Hour-of-Code-Workshops an. Diese werden gemeinsam mit Code.org durchgeführt. Angeboten werden die Kurse Anfang Dezember in 500 Apple-Stores weltweit. Mehr dazu bei Techcrunch.

3. Twitter-CEO Jack Dorsey entschuldigt sich für rassistische Werbeanzeige

Am Donnerstag entschuldigte sich Dorsey öffentlich auf Twitter, nachdem Motherjones eine rassischtische Werbeanzeige aufdeckte. Dorsey gab der automatischen Überprüfung die Schuld. Mehr dazu bei USA Today.

4. Facebook setzt für den Safety-Check jetzt auf seine Nutzer

Mit Community Help startet Facebook einen Service, der den Nutzern während einer Katastrophe helfen soll. Auch der Safety-Check kann jetzt nur noch von Usern aktiviert werden. Mehr dazu bei The Verge.

5. Apple startet Touch-Disease-Reparatur für das iPhone 6 Plus

Nachdem zahlreiche iPhone-Nutzer davon berichten, dass sie die Touch-Oberfläche ihres iPhone 6 Plus nicht mehr verwenden können, startet Apple jetzt ein Reparatur-Programm. Apple bietet eine Reparatur um 149 US-Dollar an. Mehr dazu bei Macrumors.

Derweil auf Twitter...

tried the touch bar thing. think this truly is all i would use it for pic.twitter.com/AU7Iu2Ne4v — Owen ⚡️ (@ow) November 17, 2016

Frühstücksfernsehen

They sold out and yet 300 people are still in line for @spectacles (including @ijustine!) pic.twitter.com/N8Kl3iiGjg — Scott Buscemi (@scottbuscemi) November 17, 2016

