t3n-Daily-Kickoff: Amazon-Paket-Zustellung in die Wohnung, wenn niemand zuhause ist

Amazon will Pakete bis in die Wohnung liefern, Spotify startet neue tägliche Playlists und Twitter macht es US-Bürgern einfacher sich als Wähler zu registrieren.

1. Amazon will Pakete direkt in die Wohnung zustellen

Amazon will mit den beiden Smart-Lock-Unternehmen Garageio und August zusammenarbeiten, um es Kunden zu ermöglichen Pakete direkt in die Wohnung oder in die Garage liefern zu lassen. Dies wird möglich sein auch, wenn man nicht zuhause ist. Mehr dazu bei Engadget.

2. Spotify launcht neue Daily-Mixes-Playlists

Nach den wöchentlichen Playlisten, stellt Spotify jetzt für jeden User automatisch mehrere Playlists zusammen, die aus Songs bestehen, die man bereits gehört hat. Mehr dazu bei Recode.

3. Facebook at Work startet

Der Slack-Konkurrent Facebook at Work soll in den nächsten Wochen offiziell starten. Bisher war die Facebook-Version für Unternehmen noch in der Test-Phase. Mehr dazu bei Techcrunch.

4. Youtube Go ist eine neue App, mit der man Videos offline ansehen kann

Youtube Go ist zuerst ausschließlich in Indien und für Android erhältlich. Die App macht es möglich Clips offline zu speichern, was besonders für Märkte mit schlechtem Internetzugang wichtig ist. Mehr dazu bei Techcrunch.

5. Twitter macht es US-Bürgern einfach sich als Wähler zu registrieren

Twitters @gov-Account hilft US-Bürgern dabei sich als Wähler für die Präsidentschaftswahl zu registrieren. Um den Prozess zu starten, muss man dem Account eine private Nachricht schicken. Mehr dazu bei The Next Web.

Derweil auf Twitter...

Gestern präsentierte Elon Musk seine SpaceX-Pläne, die Menschen zum Mars fliegen werden.

Frühstücksfernsehen

Die Präsentation kann man sich ebenso auf Youtube ansehen.

Teresa Hammerl ist Silicon-Valley-Korrespondentin, sie lebt in San Francisco. Wenn ihr einen Tipp für sie habt, was morgen wichtig sein könnte: Schreibt ihr doch auf Twitter.