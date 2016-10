t3n-Daily-Kickoff: Apple verschiebt Starttermin seiner kabellosen Kopfhörer

Apple verschiebt Start seiner Airpods, Twitter testet neue Variante auf Tweets zu antworten und Giphy-Nutzer versenden eine Milliarde GIFs täglich.

1. Apple verschiebt den Start seiner kabellosen Kopfhörer

Apples Airpods, die kabellosen Kopfhörer, werden doch nicht im Oktober ausgeliefert, das gab das Unternehmen jetzt bekannt. Apple ist noch nicht bereit für die Auslieferung und braucht etwas mehr Zeit. Mehr dazu bei Techcrunch.

2. Twitter testet Antworten ohne Benutzernamen im Tweet

Twitter-Nutzer beobachten einen Test bei dem bei Antworten auf einen Tweet der Benutzername nicht mehr angezeigt wird. Damit spart man Platz und hat die vollen 140 Zeichen zur Verfügung. Mehr dazu bei Techcrunch.

3. Giphy-Nutzer senden eine Milliarde GIFs täglich

Der GIF-Dienst hat mittlerweile bereits 100 Millionen täglich aktive Nutzer. Außerdem verbucht das Unternehmen eine Milliarde Menschen, die auf den unterschiedlichen Plattformen GIFs verschicken. Mehr dazu bei Forbes.

4. Verizon kauft Video-Startup Vessel und stellt es ein

Verizon gab am Mittwoch bekannt, dass sie die Technologie hinter dem Video-Startup übernehmen werden. Der Service selbst wird aber nicht weiter aktiv sein. Mehr dazu bei Recode.

5. Winnie, eine App, die das Leben für Eltern erleichtert, stellt 2,5 Millionen US-Dollar auf

Winnie konnte jetzt 2,25 Millionen US-Dollar an Finanzierung aufstellen, das gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt. Die App verrät welche Orte man weltweit mit Kindern am besten besuchen kann. Mehr dazu bei Techcrunch.

Derweil auf Twitter...

Hillary Clinton feierte am Mittwoch Geburtstag und erreichte zehn Millionen Twitter-Follower.

Happy 69th birthday @HillaryClinton 💕✨🎂 I hope you get 10M followers today! pic.twitter.com/2bcB9Bd8oH — amber discko ♡ (@amberdiscko) October 26, 2016

Frühstücksfernsehen

Microsoft präsentierte Surface Studio.

