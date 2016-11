t3n-Daily-Kickoff: Apples neue Kopfhörer könnten erst im Januar auf den Markt kommen

Der Verkaufsstart der neuen Apple-Kopfhörer könnte sich um Monate verschieben, Square verbucht erfolgreiches drittes Quartal und man kann jetzt direkt auf Instagram shoppen.

1. Apples Airpod-Kopfhörer könnten erst im Januar auf den Markt kommen

Apples neue kabellose kleine Kopfhörer waren für Oktober geplant. Gerüchten zufolge sollen sie jetzt erst im Januar 2017 kommen. Andere Quellen sagen, dass sie noch im Dezember veröffentlicht werden. Den geplanten Starttermin konnten sie jedenfalls nicht einhalten. Mehr dazu bei The Next Web.

2. Square präsentiert starkes drittes Quartal

Jack Dorsey, der auch Twitter CEO ist, darf sich bei seiner zweiten Firma Square über ein erfolgreiches drittes Quartal freuen. Das Unternehmen übertraf die Erwartungen von Wall-Street-Analysten. Der Umsatz lag bei 439 Millionen US-Dollar. Mehr dazu bei Techcrunch.

3. Twitter präsentiert bessere Business-Lösungen für Direktnachrichten

Twitter will Businesses besser mit seinen Kunden verknüpfen und startet vorbereitete Antworten für Direktnachrichten. Einen ähnlichen Service bietet auch Facebook seit einiger Zeit an. Mehr dazu bei The Next Web.

4. Man kann jetzt direkt auf Instagram einkaufen

Instagram startet in der iOS-App und für Nutzer in den USA mit einer neuen Shopping-Lösung. So kann man von bestimmten Marken direkt über die Tags auf Fotos shoppen und muss nicht mehr die App verlassen. Mehr dazu bei Techcrunch.

5. Uber geht Partnerschaft mit GMs Maven ein

Uber-Fahrer können dank einer Partnerschaft für 90 Tage lang ein Auto von General Motors mieten. Das funktioniert über den Car-Sharing-Service Maven. Das Angebot gilt im Moment nur in San Francisco. Mehr dazu bei Recode.

Derweil auf Twitter...

Testen Publisher auf Facebook gerade, ob sich Livestreams aus den Redaktionen zeigen sollen?

Is this like a 'thing' now for publishers using Facebook Live ? pic.twitter.com/oDJ4vGHVIC — Matt Navarra ⭐️ 🇬🇧 (@MattNavarra) November 1, 2016

Frühstücksfernsehen

Wie steht es eigentlich mit dem Baufortschritt des neuen Apple-Campus?

Teresa Hammerl ist Silicon-Valley-Korrespondentin, sie lebt in San Francisco. Wenn ihr einen Tipp für sie habt, was morgen wichtig sein könnte: Schreibt ihr doch auf Twitter.