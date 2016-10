t3n-Daily-Kickoff: Apple muss in Patent-Streit 302 Millionen US-Dollar zahlen

Apple verliert Streit mit VirnetX, Facebooks Messenger kopiert Snapchat-Feature und Amazon sucht 400 Mitarbeiter für seinen smarten Lautsprecher.

1. Apple verlor Patent-Streit

Apple hat in einem Patent-Streit mit VirnetX, der bereits seit 2010 läuft, verloren. Demnach muss das Unternehmen 302 Millionen US-Dollar Entschädigung zahlen. Das ursprüngliche Urteil mit einer Forderung von 625,6 Millionen US-Dollar wurde aufgehoben. Mehr dazu bei Reuters.

2. Amazons Echo und Alexa Team sucht nach 400 neuen Mitarbeitern

Amazon sucht in vielen Städten in den USA, aber auch etwa in Polen, nach neuen Mitarbeitern. Das verraten die Job-Ausschreibungen des Unternehmens. Es wird nach unterschiedlichen Rollen gesucht. Mehr dazu bei Recode.

3. Videospiele-Livestreaming-Website Twitch startet Twitch Prime

In San Diego, Kalifornien, ging die Twitchcon über die Bühne. Dabei wurde ein werbefreies Abo-Modell angekündigt, es wird Twitch Prime heißen. Auch weitere Features wurden während der Konferenz-Keynote präsentiert. Mehr dazu bei Techcrunch.

4. Facebook Messenger kopiert Snapchats Stories-Format

In Polen testet Facebooks Messenger gerade ein Feature, bei dem man ähnlich wie bei Snapchat aussehende Nachrichten verschicken kann. Diese verschwinden nach 24 Stunden wieder. Mehr dazu bei Techcrunch.

5. Tokio hat jetzt Ubereats-Lieferungen

Uber operiert in Tokio eher als Taxi-Dienst, das herkömmliche Angebot des Unternehmens ist nicht erlaubt. Jetzt testet Uber daher neue Möglichkeiten. Mit Ubereats soll ab sofort Essen zugestellt werden. Mehr dazu beim Wall Street Journal.

Derweil auf Twitter...

Wer kennt das nicht?

This is so true pic.twitter.com/i90pLrpRVr — Michael Hendrix (@michael_hendrix) October 1, 2016

Frühstücksfernsehen

Es gibt wieder ein Update vom Baufortschritt des neuen Apple Campus.

Teresa Hammerl ist Silicon-Valley-Korrespondentin, sie lebt in San Francisco. Wenn ihr einen Tipp für sie habt, was morgen wichtig sein könnte: Schreibt ihr doch auf Twitter.