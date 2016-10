t3n-Daily-Kickoff: Apple will Siri noch eine Chance geben und stellt AI-Forscher ein

Apple holt sich AI-Forscher, der Siri verbessern soll, Tesla und Panasonic stellen gemeinsam Solarzellen her und IBM veröffentlicht Quartalszahlen.

1. Russ Salakhutdinov will für Apple Siri verbessern

Ein Professor der Carnegie Mellon Universität soll jetzt Siri verbessern. Er will noch mehr Wissenschaftler in sein Team holen. Apple möchte seinen smarten Assistenten damit gegen Amazons Alexa oder auch Microsofts Cortana besser behaupten können. Mehr dazu bei Recode.

2. Tesla und Panasonic fertigen Solarzellen gemeinsam

Tesla wird mit seinem langjährigen Batterie-Kooperationspartner Panasonic jetzt auch Solarzellen erzeugen. Diese sollen in einer Fabrik in New York gefertigt werden. Mehr dazu bei Reuters.

3. Facebook launcht 360-Grad-Foto Update

Facebook launchte zwei Updates für seine 360-Grad-Fotos. Nutzer können jetzt auswählen welcher Ausschnitt zuerst angezeigt wird. Außerdem kann man diese Fotos jetzt auch zu Alben hinzufügen. Mehr dazu bei The Next Web.

4. Snapchat interviewt Hillary Clinton

Die US-Präsidentschaftskandidatin lässt sich von Snapchat interviewen. Das Interview wird heute veröffentlicht und soll 48 Stunden verfügbar sein. Trump lehnte ein ähnliches Interview bereits ab. Mehr dazu bei Reocde.

5. IBM-Quartalzahlen gehen nach unten

IBM präsentierte gestern seine Quartalszahlen. Dabei muss das Unternehmen schlechte Ergebnisse hinnehmen, kann aber in den Bereichen Cloud Computing und Artifical Intelligence punkten. Mehr dazu beim Wall Street Journal.

Derweil auf Twitter...

Uber zeigt Nutzern diesen Hinweis, wenn der Fahrer hörbeeinträchtigt ist.

Love @Uber. And every time this happens, RESPECT it too! pic.twitter.com/TCdgbzhTdg — Parminder Singh (@parrysingh) October 18, 2016

Frühstücksfernsehen

Ein weiterer NASA-Raketenstart.

Teresa Hammerl ist Silicon-Valley-Korrespondentin, sie lebt in San Francisco. Wenn ihr einen Tipp für sie habt, was morgen wichtig sein könnte: Schreibt ihr doch auf Twitter.