t3n-Daily-Kickoff: Jetzt arbeitet auch Apple an smarten Brillen

Jetzt setzt Apple auf eine Google-Glass-Alternative, Facebook und Google schließen Fake-News-Seiten aus dem Werbenetzwerk aus und GE kauft den Cloud-Dienst-Anbieter ServiceMax.

1. Apple baut eigene smarte Brille

Apple sucht nach neuen Produkten und arbeitet jetzt an einem neuen Wearable. Die Brille ist derzeit noch in der Entwicklungsphase, soll aber kabellos mit dem iPhone verbinden. Außerdem soll sie Bilder im Blickfeld anzeigen können. Mehr dazu bei Bloomberg.

2. Skypes Desktop-Version kann man jetzt auch ohne Account nutzen

Skype for Web kann man jetzt auch als Gast, also ohne eigenen Account, verwenden. So kann man sich mit jemandem auch unterhalten, ohne sich einzuloggen oder einen Account anzulegen. Mehr dazu bei Venturebeat.

3. Facebook und Google verbannen Fake-News-Seiten aus ihrem Werbenetzwerk

Facebook und Google stehen nach der US-Wahl im Rampenlicht rund um das Thema Fake-News. Jetzt wurde bekannt, dass beide Unternehmen Fake-News-Seiten aus ihrem Werbenetzwerk ausschließen. Mehr dazu bei der New York Times.

4. General Electric übernimmt Cloud-Dienst-Anbieter ServiceMax

General Electric kauft ServiceMax für 915 Millionen US-Dollar. ServiceMax ist in Boston angesiedelt und der Deal soll Anfang nächsten Jahres abgeschlossen sein. Mehr dazu bei Bloomberg.

5. Samsung setzt auf das Connected-Car-Segment und kauft Harman

Samsung kauft Harman für acht Milliarden US-Dollar. Das ist der größte Zukauf eines Unternehmens, den Samsung jemals unternommen hat. Mehr dazu bei The Verge.

Derweil auf Twitter...

Wem kommt das bekannt vor?

Kickstarter 2013: AMAZING INNOVATIVE CREATIVE THING!

Kickstarter 2016: TIRED OF SPILLING WHEN YOU POUR MILK??? — Lucy Leiderman (@lucyleid) November 14, 2016

Frühstücksfernsehen

Teresa Hammerl ist Silicon-Valley-Korrespondentin, sie lebt in San Francisco. Wenn ihr einen Tipp für sie habt, was morgen wichtig sein könnte: Schreibt ihr doch auf Twitter.