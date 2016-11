t3n-Daily-Kickoff: Self-Driving-Car Startup Nutonomy testet jetzt seine Autos in Boston

Das Self-Driving-Car Startup Nutonomy beginnt bald mit dem Testen seiner Autos in Boston, USA. Zu Beginn werden nur Mitarbeiter des Startups selbst in den Fahrzeugen mitfahren dürfen. Mehr dazu bei Recode.

Nahe einer kleinen Stadt im US-Bundesstaat Arizona fand sich der nächste Snapbot von Snapchat ein. Die Location ist in der Nähe des Grand Canyons und von Las Vegas. Mehr dazu bei Techcrunch.

Rückrufe, unveröffentlichte Produkte und angebliche Entlassungen lassen darauf schließen, dass sich Intel aus dem Wearables-Business zurückzieht. Intel selbst dementiert dies. Mehr dazu bei Engadget.

Nach zwei Jahren sollen BMW und das chinesische Unternehmen Baidu ihre Partnerschaft beendet haben. Baidu soll jetzt nach einem Automobil-Parnter suchen. Mehr dazu bei The Verge.

Das Wahlkampfteam des designierten US-Präsidenten wollte auf Twitter eine Werbekampagne mit einem Emoji gegen Hillary Clinton starten. Twitter lehnte diese ab. Mehr dazu bei Recode.

Habt ihr euch das auch schon mal gedacht?

I can't wait for the day when I show up to a conference and they are like "all we've got is USB C"