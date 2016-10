t3n-Daily-Kickoff: Rückrufaktion für Webcams, die Teil der DDoS-Attacke waren

Chinesisches Unternehmen ruft Geräte zurück, Paypal-Zahlungen sind jetzt auch im Facebook-Messenger möglich und New York Times kauft Wirecutter.

1. Nach DDoS-Angriff: Erste IoT-Geräte werden zurückgerufen

Das chinesische Unternehmen Hangzhou Xiongmai ruft in den USA Webcams zurück, die von Malware infiziert sein könnten. Die Geräte waren Teil einer riesigen DDoS-Attacke am letzten Freitag gewesen. Mehr dazu bei The Verge.

2. Augmented-Reality-Startup Magic Leap in Rechtsstreit mit ehemaligen Mitarbeitern

Das geheimnisvolle Startup muss sich jetzt einem Rechtsstreit mit ehemaligen Mitarbeitern stellen. Magic Leap hat bisher über eine Milliarde an Finanzierungen erhalten, aber noch kein Produkt veröffentlicht. Mehr dazu bei Business Insider.

3. Paypal-Zahlungen auch im Facebook-Messenger möglich

Paypal hat am Montag bekanntgegeben, dass man mit Hilfe des Unternehmens jetzt auch im Messenger Zahlungen durchführen kann. Der Dienst ist zuerst nur für einige Nutzer in den USA verfügbar. Mehr dazu bei Venturebeat.

4. Intel Capital investiert 38 Millionen US-Dollar in 12 Tech-Startups

Beim 17. jährlichen Summit in San Diego, Kalifornien, gab Intel bekannt, dass sie mit Intel Capital in zwölf Tech-Startups investieren. Intel Capital hat dabei einen Sport- und Gesundheits-Fokus. Mehr dazu bei Venturebeat.

5. New York Times übernimmt Wirecutter

The Wirecutter wurde von der New York Times übernommen, das gab das fünf Jahre alte Startup am Montag bekannt. Die New York Times zahlte mehr als 30 Millionen US-Dollar für den Consumer-Guide, der Reviews von Gadgets zeigt. Mehr dazu bei Recode.

Derweil auf Twitter...

Manche Google-Maps-Nutzer können jetzt direkt mit der App Essen bestellen.

Teresa Hammerl ist Silicon-Valley-Korrespondentin, sie lebt in San Francisco. Wenn ihr einen Tipp für sie habt, was morgen wichtig sein könnte: Schreibt ihr doch auf Twitter.