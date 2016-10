t3n-Daily-Kickoff: Nach Interesse an Twitter könnte Disney jetzt Netflix übernehmen

Nach Gerüchten, dass Disney Twitter kaufen könnte, wurde jetzt bekannt, dass das Unternehmen auch an Netflix interessiert ist. Eine Übernahme des Streamingdiensts wäre wohl ein noch größerer Deal, der Aktienkurs von Netflix ging am Montag nach oben. Mehr dazu bei Fortune.

Twitter erwartet Angebote für eine Übernahme noch diese Woche. Eines davon soll von Salesforce kommen. Aber auch Alphabets Google und Disney könnten mitbieten. Mehr dazu beim Wall Street Journal.

Alle 900 Millionen Nutzer des Facebook Messengers können jetzt weltweit verschlüsselte Nachrichten versenden. Das Feature ist ab sofort für alle Accounts verfügbar. Mehr dazu bei Wired.

Todd Morgenfeld wird nach knapp eineinhalb Jahren bei Twitter das Unternehmen verlassen. Er wechselt jetzt zu Pinterest, wo er als erster CFO einsteigt. Mehr dazu beim Wall Street Journal.

Apple hat seine Telefonkonferenz mit den Aktionären für das Q4 2016 jetzt um zwei Tage vorgezogen. Als Grund werden Terminkonflikte genannt. Mehr dazu bei 9to5mac.

Für die Kamera-Sonnenbrillen von Snapchat wird dieses Haus ganz gelb.

I see you @Snapchat getting ready for @Spectacles 😏😎

