t3n-Daily-Kickoff: US-Behörde untersucht Facebook-Drohne nach Unfall

Facebooks Aquila-Drohne hatte Probleme bei der Landung, Uber launcht Tool mit dem man seinen Fahrern Komplimente ausrichten kann und Apple stellt Wireless-Router ein.

1. Unfall von Facebooks Aquila-Drohne wird untersucht

Die Aquila-Drohne soll Internet in abgelegene Gebiete bringen. Jetzt wurde bekannt, dass es beim ersten Testflug am 28. Juni zu einem Problem bei der Landung kam, niemand wurde verletzt. Facebook CEO Mark Zuckerberg hatte zuvor von einem erfolgreichen Testflug gesprochen und dabei den Unfall nicht erwähnt. Mehr dazu bei Bloomberg.

2. Uber startet neues Feature, das es leichter macht Fahrern positives Feedback zu geben

In Zukunft werden alle, die ihrem Uber-Fahrer fünf Sterne geben, dazu aufgefordert zusätzliches Feedback zu hinterlassen. Dabei kann man vorbereitete Nachrichten auswählen oder eine persönliche Botschaft formulieren. Mehr dazu bei Wired.

3. Apple stellte seine Wireless-Router ein

Apple hat in den letzten Monaten Mitarbeiter aus dem Wireless-Router-Team abgezogen. Jetzt stellt Apple das Hardware-Produkt ein. Mehr dazu bei Bloomberg.

4. Facebook-Feature lässt einen Wlan in der Umgebung finden

Facebook testet ein neues Feature, das es Nutzern erlaubt Wlan in der Nähe zu finden. Im Moment scheint das Feature nur mit iOS-Nutzern getestet zu werden. Mehr dazu bei The Next Web.

5. Google verrät in Echtzeit wie voll eine Bar oder ein Restaurant ist

Google zeigte einem schon länger an wie beliebt ein Ort zu einer bestimmten Zeit ist. Jetzt startet das Unternehmen mit einer ähnlichen Funktion, die in Echtzeit anzeigt wie viele Menschen gerade an einem Ort sind. Mehr dazu bei The Verge.

Derweil auf Twitter...

The struggles of pairing @Spectacles (featuring a hairbrush and no heat in the apt) pic.twitter.com/lsZFmFwoHX — Kerry Flynn 🐶 (@kerrymflynn) November 22, 2016

Frühstücksfernsehen

Teresa Hammerl ist Silicon-Valley-Korrespondentin, sie lebt in San Francisco. Wenn ihr einen Tipp für sie habt, was morgen wichtig sein könnte: Schreibt ihr doch auf Twitter.