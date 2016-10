t3n-Daily-Kickoff: Colin Powell E-Mail-Leak zeigt, dass Salesforce Adobe kaufen wollte

Eine Präsentation zeigt, dass Salesforce auch Interesse daran hatte, Adobe zu kaufen. Auf der Liste ist auch Linkedin zu sehen, wofür Salesforce tatsächlich ein Angebot machte, aber gegen Microsoft verlor. Twitter war nicht auf der Liste. Mehr dazu beim Wall Street Journal.

Inhaber von verifizierten Facebook-Seiten können jetzt vorab ankündigen, dass sie in der Zukunft ein Facebook-Live planen. Mehr Facebook-Seiten sollen das Feature in den nächsten Wochen bekommen. Mehr dazu bei Techcrunch.

Twitter holt sich Angelhack-Gründer Gregory Gopman, der an VR-Plänen der Firma arbeiten soll. Twitter könnte den Start von 360-Grad-Videos und 360-Grad-Livestreaming planen. Mehr dazu bei Variety.

Zwei Monate nachdem Instagram mit seinem Snapchat ähnlichen Feature Stories staretete, wird dieser Service jetzt auch im Explore-Tab angezeigt. Mehr dazu bei The Verge.

Intel präsentierte gestern seine Zahlen für das dritte Quartal. Der Gewinn ging dabei um 8,7 Prozent nach oben. Ein enttäuschender Ausblick auf das nächste Quartal ließ den Aktienkurs nach Börsenschluss nach unten gehen. Mehr dazu beim Wall Street Journal.

Everyone should open @Snapchat right now and watch Good Luck America's story by @PeterHamby. <<< Meeting people where they are at with news.