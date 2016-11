t3n-Daily-Kickoff: Facebook kauft Gesichtserkennungs-Startup Faciometrics

Facebook übernimmt Faciometrics, Snapchat arbeitet mit Foursquare zusammen und SpaceX will 4.425 Internet-Satelliten ins All schicken.

1. Facebook übernimmt das Gesichtserkennungs-Startup Faciometrics

Faciometrics gestaltete eine App namens Intraface, die sieben verschiedene Emotionen entdecken kann. Die App wurde allerdings wieder aus dem App-Store entfernt. Mehr dazu bei Techcrunch.

2. Snapchat geht Kooperation mit Foursquare ein

Snapchat will bessere Geofilter für seine App und geht deshalb jetzt eine Partnerschaft mit Foursquare ein. Werbetreibende haben damit die Möglichkeit über Snapchat auf Foursquare-Daten zuzugreifen. Mehr dazu bei Adweek.

3. Tesla macht seine Autos mit einem Software-Update schneller

Tesla wird mit einem Software-Update im nächsten Monat schnelleres Beschleunigen möglich machen. Das kündigte Elon Musk jetzt in einem Tweet an. Mehr dazu bei The Next Web.

4. SpaceX will 4.425 Internet-Satelliten ins All schicken

SpaceX will an einem massiven Satelliten-Netzwerk arbeiten, derzeit läuft die Genehmigungsphase. Dokumente, die am Donnerstag eingereicht wurden, zeigen, dass das Unternehmen aus Kalifornien mehr als 4.000 Satelliten ins All schicken will. Mehr dazu bei Reuters.

5. Indiegogo bietet jetzt die Möglichkeit an in Startups zu investieren

Indiegogo bietet jetzt mehr Möglichkeiten für seine Nutzer in potentielle Projekte zu investieren. Man kann jetzt nämlich auch Anteile eines Startups kaufen. Mehr dazu bei Engadget.

Derweil auf Twitter...

Twitter bietet jetzt die Möglichkeit, ähnlich wie bei Snapchat, dass man Profile mittels QR-Code findet.

📢 hella pumped to announce the launch of QR codes on twitter! they work like snap codes!!



find yours: profile > gear > QR code pic.twitter.com/lvAr97bHj6 — brittany (@brittanyforks) November 16, 2016

Frühstücksfernsehen

Teresa Hammerl ist Silicon-Valley-Korrespondentin, sie lebt in San Francisco. Wenn ihr einen Tipp für sie habt, was morgen wichtig sein könnte: Schreibt ihr doch auf Twitter.