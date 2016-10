t3n-Daily-Kickoff: Facebook bringt MSQRD endlich zu Live, startet mit Halloween-Masken

Facebook macht seine Livestreams interessanter und bietet Nutzern jetzt die Möglichkeit Halloween-Masken zu verwenden. Das Feature erinnert an Snapchat und wird durch das von Facebook gekaufte Startup MSQRD möglich gemacht. Mehr dazu bei Mashable.

Linkedin hielt seine Quartalspräsentation kurz vor der Übernahme von Microsoft am Donnerstag sehr bescheiden. Auf eine Telefonkonferenz wurde verzichtet. Der Umsatz betrug 960 Millionen US-Dollar. Mehr dazu bei Techcrunch.

Googles Mutterkonzern gab die Zahlen für das dritte Quartal bekannt. Seit genau einem Jahr gibt es Alphabet bereits. In diesem Quartal präsentierte Google unter anderem sein erstes eigenes Smartphone. Mehr dazu bei Venturebeat.

Mozilla verspricht eine bessere Performance von Firefox. Sie gaben am Donnerstag bekannt, dass sie dies mit dem neuen Projekt Quantum möglich machen wollen. Quantum soll Ende 2017 veröffentlicht werden. Mehr dazu bei Techcrunch.

Playstation Vue wird auf allen Android-TV-Geräten verfügbar sein, das gab das Unternehmen am Donnerstag bekannt. Der Service ist als Kabelfernsehen-Ersatz gedacht. Abonnenten können bis zu 100 Kanäle empfangen. Mehr dazu bei The Verge.

Auf den neuen Trackpads könnte man sich sogar mal eben ausruhen

My favorite thing about the new MacBook Pros? The giant trackpads. Big enough to nap on. https://t.co/yXV2GrCZ9F pic.twitter.com/fNKNNHEx0x