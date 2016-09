t3n-Daily-Kickoff: Google benennt Apps for Work in G Suite um

Google gab bekannt, dass sie ihren zehn Jahre alten Dienst umbenennen. Der Neue Name lautet G Suite. Außerdem wird es einige Upgrades und auch Verbesserungen geben. Mehr dazu bei Techcrunch.

Gestern launchte der Musik-Streamingdienst in Japan. Wie in anderen Märkten wird es auch hier ein kostenloses Angebot mit Werbung, sowie ein Abo-Modell geben. Ein eigenes Feature wird auch Songtexte anzeigen, um Karaoke-Fans zu begeistern. Mehr dazu bei Bloomberg.

Das Forschungszentrum von Apple in China wird 500 Angestellte haben, verrät der Vermieter. Es soll Hardware, wie Computer und Audio- und Video-Zubehör, entwickelt werden. Mehr dazu beim Wall Street Journal.

Twitter Moments öffnet sein Publishing-Tool für alle Twitter-Nutzer. Die Möglichkeit einen Twitter Moment zu erstellen können bald schon alle nutzen, derzeit ist das Feature noch am Ausrollen. Mehr dazu bei The Verge.

Nach Spekulationen rund um einen Start im Oktober, sendete Facebook jetzt offizielle Einladungen für ein Launch-Event am 10. Oktober in London aus. Das wird der erste Launch eines globalen Facebook-Produkts außerhalb der USA sein. Mehr dazu bei Techcrunch.

Habt ihr auch schon mal daran gedacht?

When you're in the back of an Uber x and you realize this is pretty much just hitch hiking pic.twitter.com/uOVjbLSOXM