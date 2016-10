t3n-Daily-Kickoff: Google wird heute sein erstes Daydream VR-Headset vorstellen

Google wird heute bei seinem Hardware-Event nicht nur neue Smartphones vorstellen, sondern auch ein eigenes VR-Headset präsentieren. Dieses soll um 79 US-Dollar verkauft werden. Mehr dazu bei Variety.

Whatsapp hat gestern einige neue Bearbeitungs-Features für Fotos hinzugefügt. So kann man auf Fotos zeichnen und Emojis, wie Sticker, hinzufügen. Die Features erinnern an Snapchat. Mehr dazu bei uns.

Telegram präsentierte gestern Spiele, die man innerhalb der App verwenden kann. Die Spiele-Plattform basiert dabei auf Bots. Zum Start gibt es in etwa 30 Spiele. Mehr dazu bei Techcrunch.

Amazon ändert seine Richtlinien und verbietet Bewertungen von Produkten, wenn den Bewertern unterschiedliche Anreize geboten wurden. Darunter fallen etwa Rabatte oder kostenlos zur Verfügung gestellte Artikel. Mehr dazu bei Techcrunch.

Das Watson Internet of Things Business bekommt ein neues globales Hauptquartier in München. Das Unternehmen investiert dafür 200 Millionen US-Dollar. Mehr dazu bei Venturebeat.

Da werden Erinnerungen wach.

As a computer user in the 90s, still stunned when a new printer actually works the first try after just plugging it in