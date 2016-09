t3n-Daily-Kickoff: Google stellt am 4. Oktober neue Hardware vor

Google baut sein Hardware-Angebot aus, am 4. Oktober könnten unter anderem neue Smartphones der Pixel-Reihe präsentiert werden. Das Unternehmen sendete gestern Einladungen zu dem Event aus, zuvor wurde es auch per Twitter angekündigt. Mehr dazu bei Venturebeat.

Heute wird die US-Regierung Regulierungen für selbstfahrende Autos von Tesla bis Google veröffentlichen. Bisher wurde dies in den einzelnen Bundesstaaten unterschiedlich geregelt. Mehr dazu bei The Verge.

Walmart kauft das E-Commerce-Unternehmen Jet.com für mehr als drei Milliarden US-Dollar. Der Deal wurde bereits im August bekannt gemacht. Mehr dazu bei Associated Press.

Gopro veröffentlichte kürzlich die Karma-Drohne, die sich falten lässt und so in einen Rucksack passt. Diese kann man auch zusammen mit der neuen Hero5-Kamera kaufen. Gopro erhofft sich dadurch mehr Umsatz, nachdem das Unternehmen kürzlich Verluste bekannt gab. Mehr dazu bei BBC.

Googles Mutterkonzern Alphabet soll in Indonesien Steuern nachzahlen. Dabei fallen 400 Millionen US-Dollar alleine für das Jahr 2015 an, das wurde jetzt bekannt. Mehr dazu bei Reuters.

Ist jemand auf der Suche nach einer neuen Jacke?

"i thought you might be interested in a new jacket that can hold and conceal a full-size laptop," a PR person said to me on the phone.