t3n-Daily-Kickoff: Gopro ruft seine Drohne zurück, sie könnte abstürzen

Gopro ruft seine erste Drohne, Karma, zurück. Das 799 US-Dollar Modell hat bereits etwa 2500 Modelle verkauft. Einige Drohnen haben ein Problem mit der Stromzufuhr, diese könnte deshalb während des Fluges unterbrochen werden. Die Drohne könnte abstürzen und jemanden verletzen. Mehr dazu bei The Verge.

Snapchat bietet jetzt nicht nur Filter und Linsen für Selfies an. Das Unternehmen fügt sogenannte World-Lenses hinzu, die Objekte kreativ animieren. Mehr dazu bei Techcrunch.

Hyperloop One plant eine Strecke in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Knapp 160 Kilometer sollen dann in zwölf Minuten zurückgelegt werden. Mehr dazu bei Techcrunch.

Das Team hinter den riesigen Drohnen muss seine finanziellen Mittel zurückschrauben. Mitarbeiter werden abgebaut und Entwicklungsprozesse werden verlangsamt. Mehr dazu bei Bloomberg.

Apple bringt erneut eine Beta-Version von iOS 10.2 auf den Markt. Mit dabei ist die neue TV-App, außerdem Apple-Music-Updates und ein neues SOS-Feature. Mehr dazu bei Macrumors.

Mitarbeiter von Github bekamen am US-Wahltag frei.

♥️ to @GitHub for closing their offices on Election Day and allowing my co-workers vote and volunteer today