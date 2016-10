t3n-Daily-Kickoff: HP trennt sich von 4000 Mitarbeitern

Bis 2020 wird HP in unterschiedlichen Abteilungen des Unternehmens bis zu 4000 Mitarbeiter entlassen. Das soll der Firma bis zu 400 Millionen US-Dollar an Kosten ersparen. Mehr dazu bei Zdnet.

Facebook will seine Videos auf mehr Geräten sehen. Deshalb startet das Unternehmen jetzt auch mit Apple TV und Chromecast Support. Mehr dazu bei The Verge.

Google Photos startete gestern mit Updates. Demnach kann man jetzt hochgeladene Videos in GIFs verwandeln. Damit soll es leichter werden Erinnerungen zu teilen. Mehr dazu bei Techcrunch.

Pinterest gab gestern neue Zahlen bekannt, 150 Millionen Menschen nutzen den Dienst pro Monat. 75 Milliarden Ideen wurden bereits geteilt. Die Zahl der Nutzer stieg um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mehr dazu bei Venturebeat.

Amazon wird in diesem Jahr um 20 Prozent mehr Mitarbeiter in seinen US-Warenhäusern während des Weihnachtsgeschäfts einstellen. Mehr dazu beim Wall Street Journal.

Schon probiert?

You can now find @GoogleTrends data in real-time on Slack: https://t.co/Kgt5qEQfgw