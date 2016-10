t3n-Daily-Kickoff: Instagram feiert 6. Geburtstag, 100 Millionen User nutzen Stories

Instagram hat 500 Millionen aktive Nutzer, 100 Millionen nutzen täglich das Stories-Feature. Passend zum sechsten Geburtstag hat Instagram auch ein neues Hauptquartier in Menlo Park, Kalifornien, bekommen. Mehr dazu bei Buzzfeed.

Snapchat soll gerade den Börsengang vorbereiten. Bereits im März könnte es soweit sein. Die Bewertung des Unternehmens wird bei 25 Milliarden US-Dollar liegen. Mehr dazu bei Techcrunch.

Linkedin-Nutzern wird es jetzt einfach gemacht anzuzeigen, dass man nach einem Job sucht. Open Candidates heißt das neue Feature und nur Personalvermittlern wird angezeigt, dass man gerade sucht. Die Funktion ist zu Beginn nur in wenigen Ländern, wie den USA und Kanada, verfügbar. Mehr dazu bei Techcrunch.

In Haiti und den USA ist gerade ein Hurrikan unterwegs. Während die Menschen sich in Sicherheit bringen, hat Facebook seinen Safety Check aktiviert, damit man seine Freunde wissen lassen kann, dass man sicher ist. Mehr dazu bei The Next Web.

Gute Nachrichten für Uber-Nutzer in New York. Dort wird einem jetzt angezeigt, wie viel eine Fahrt kosten wird. Der Preis ändert sich danach nicht mehr. Mehr dazu bei Recode.

Auch Twitter Moments feiert Geburtstag.

Today is the 1 year anniversary of Twitter Moments. In honor of that, I'm putting together a Moment of Twitter's soap opera of a sale