t3n-Daily-Kickoff: Elon Musk verschiebt Präsentation von neuem Tesla-Produkt

Musk verschiebt Produkt-Präsentation, Peter Thiel spendet 1,25 Millionen US-Dollar für Donald Trump und Samsungs Galaxy Note 7 auf US-Flügen komplett verboten.

1. Musk verschiebt Tesla-Präsentation auf Mittwoch

Mit einem Tweet kündigte Elon Musk gestern an, dass die Produkt-Präsentation auf Mittwoch verschoben wird. Es steht noch nicht fest, was genau das neue Produkt sein wird, das Musk vorstellen will. Mehr dazu bei USA Today.

2. Investor Thiel spendet 1,25 US-Dollar an Donald Trump

Silicon-Valley-Investor und Facebook-Aufsichtsrats-Mitglied Peter Thiel spendet 1,25 Millionen US-Dollar an den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Dafür musste er Kritik einstecken. Mehr dazu bei der New York Times.

3. USA verbietet das Galaxy Note 7 auf allen Flügen

Jetzt ist es nicht mehr genug sein Samsung Galaxy Note 7 auf US-Flügen auszuschalten. US-Behörden haben die Mitnahme komplett verboten. Mehr dazu bei The Next Web.

4. Facebook Messenger testet Datenspar-Modus

Nutzer des Android-Beta-Programms können jetzt ein neues Feature testen. Mit dessen Hilfe kann man einen Datenspar-Modus aktivieren. Fotos und Videos werden nicht mehr automatisch geladen. Mehr dazu bei The Next Web.

5. Martin Lorentzon zieht sich als Spotify-Vorstandsvorsitzender zurück

Spotify bereitet sich wohl auf einen Börsengang vor und strukturiert seine Führungsebene um. Der bisherige CEO Daniel Ek übernimmt die Position und bleibt gleichzeitig CEO des Unternehmens. Mehr dazu bei Techcrunch.

Derweil auf Twitter...

Mit diesem Tweet kündigte Musk den neuen Termin an.

Moving the Tesla announcement to Wednesday. Needs a few more days of refinement. — Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2016

Frühstücksfernsehen

Die NASA hat wieder einmal ein Update wie es ist im Weltall zu leben.

Teresa Hammerl ist Silicon-Valley-Korrespondentin, sie lebt in San Francisco. Wenn ihr einen Tipp für sie habt, was morgen wichtig sein könnte: Schreibt ihr doch auf Twitter.