t3n-Daily-Kickoff: Ausgetauschtes Samsung Galaxy Note 7 fängt in Flugzeug wieder Feuer

Ein neues Galaxy Note 7 fängt Feuer, Salesforce könnte alleine für Twitter bieten und Ebay kauft visuelle Suchmaschine.

1. Ein ausgetauschtes Samsung Galaxy Note 7 begann in Flugzeug zu brennen

In einem Flugzeug der Southwest Airlines in den USA fing ein Galaxy Note 7 Feuer, noch bevor das Flugzeug starten konnte. Der Besitzer meint, dass es sich dabei um ein bereits ausgetauschtes Smartphone handelt. Samsung will den Vorfall untersuchen. Mehr dazu bei The Verge.

2. Salesforce wird Angebot für Twitter machen, Google, Apple und Disney scheiden aus

Salesforce bleibt jetzt wohl als der einzig mögliche Käufer für Twitter übrig. Laut Insidern scheiden sowohl Google, Apple, aber auch Disney aus. Sie werden kein Angebot legen. Mehr dazu bei Recode.

3. Ebay kauf Suchmaschine Corrigon

Ebay kauft Corrigon, ein Startup aus Israel, das der Verkaufsplattform für gebrauchte Gegenstände bei der Verbesserung der Suchfunktionen helfen soll. Die genauen Zahlen des Deals sind nicht bekannt. Mehr dazu bei Techcrunch.

4. Buzzfeed berichtet, wer hinter den Hacker-Angriffen von Ourmine stecken könnte

Buzzfeed berichtete gestern, dass hinter Ourmine unter anderem ein Hacker aus Saudi Arabien stecken soll. Die Hacker-Gruppe ist unter anderem für Hacks von Social-Media-Accounts von Mark Zuckerberg und zahlreichen anderen CEOs verantwortlich. Mehr dazu bei Buzzfeed.

5. Shopify erlaubt es nun, dass man direkt im Facebook Messenger verkauft

Kunden können jetzt mit jeder Facebook-Seite von Geschäften, die Shopify verwenden, nicht nur kommunizieren, sondern auch direkt Produkte kaufen. Den Messenger muss man dazu nicht verlassen. Mehr dazu bei Techcrunch.

Derweil auf Twitter...

Der Twilio CEO scherzt auf Twitter.

Learning this whole public company CEO thing. I'm supposed to express interest in buying Twitter now, right? — Jeff Lawson (@jeffiel) October 6, 2016

Frühstücksfernsehen

In San Francisco findet gerade die Dreamforce Konferenz von Salesforce statt. Dieses Video wurde dort gezeigt:

