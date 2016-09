t3n-Daily-Kickoff: Neues MacBook Pro könnte Ende Oktober kommen

Apple könnte ein neues MacBook Pro im Oktober veröffentlichen, iMessage-Daten werden an die Polizei weitergegeben und die nächste F8 findet von 18. bis 19. April statt.

1. Apple könnte neues MacBook im Oktober auf den Markt bringen

Nach dem letzten Apple-Event drehte sich alles um das iPhone 7 und die Apple Watch. Jetzt verstärken sich die Gerüchte, dass es endlich auch ein neues Macbook Pro geben wird. Dieses soll noch im Oktober kommen. Mehr dazu bei Macrumors.

2. iMessage speichert Metadaten zu Kontakten mit denen man kommuniziert

Jetzt wurde bekannt, dass iMessage doch mehr Daten teilt als bisher bekannt war. Demnach werden die Telefonnummern mit denen man kommuniziert auch an Apple weitergeleitet. Bei entsprechenden Anfragen werden diese auch an die Polizei übermittelt. Mehr dazu bei The Intercept.

3. Youtube stellt Lyor Cohen ein

Youtube hat Musiklegende Lyor Cohen, den ehemaligen Leiter der Warner Music Group, eingestellt. Er wird der Musik-Chef der Plattform sein. Cohen wird vermutlich Beziehungen zu Musikern aufbauen. Mehr dazu bei Recode.

4. Facebooks F8 findet nicht mehr in San Francisco statt

Facebook gab gestern den Termin für die nächste Developer-Konferenz in Kalifornien bekannt. Diese wird von 18. bis 19. April 2017 stattfinden, allerdings nicht mehr in San Francisco, sondern in San Jose. Mehr dazu bei Techcrunch.

5. Twitter stellt Periscope VIP-Programm vor

Periscope widmet sich jetzt seinen besten und aktivsten Livestream-Machern. Diese sollen Teil des neuen VIP-Programms werden, das Mitgliedern zusätzliche Ressourcen bietet. Mehr dazu bei Venturebeat.

Derweil auf Twitter...

Frühstücksfernsehen

Teresa Hammerl ist Silicon-Valley-Korrespondentin, sie lebt in San Francisco. Wenn ihr einen Tipp für sie habt, was morgen wichtig sein könnte: Schreibt ihr doch auf Twitter.