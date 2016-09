t3n-Daily-Kickoff: Pokémon Go ist nicht mehr umsatzstärkste App im App-Store

Die App hat den ersten Platz als umsatzstärkste App im US-Store an das Kartenspiel Clash Royale abgeben müssen. Damit hat Pokémon Go den Platz am drittlängsten gehalten. Mehr dazu bei Mashable.

Dropbox wird mit macOS Sierra Nutzer jetzt besser darauf hinweisen, welche Rechte sie für die Desktop-App benötigen. Das Unternehmen wurde vor kurzem dafür kritisiert, sich unbemerkt Zugang zu Computern zu verschaffen. Mehr dazu bei Venturebeat.

Mit einem neuen Update erlaubt es Instagram jetzt, dass Nutzer ihre Posts als Entwurf abspeichern und zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückkommen, um diese zu posten. Mehr dazu bei The Next Web.

Schlechte Nachrichten für alle, die bisher Gruppen-Chats gemutet haben. Jetzt bekommen Nutzer immer eine Benachrichtigung, wenn sie mit einem @-Zeichen erwähnt werden. Mehr dazu bei Wired.

Tinder erlaubt es jetzt, User nach ihren Musikvorlieben zu matchen. Die Dating-App geht dabei eine Partnerschaft mit dem Streamingdienst Spotify ein. Mehr dazu bei Venturebeat.

Samsung-Nutzer bekommen jetzt diese Warnung angezeigt.

