t3n-Daily-Kickoff: Pokémon Go will Nutzer mit neuem täglichen Bonus zurückholen

Während der Hype um Pokémon Go immer mehr nachlässt, überlegte sich Niantic jetzt einen neuen Anreiz. Das Unternehmen startet bald mit einem Bonus-Programm. Dabei bekommt man Extra-Punkte und mehr Gegenstände. Mehr dazu bei Techcrunch.

Fitbits Aktienkurs fiel um 30 Prozent nach Börsenschluss, nachdem sie Quartalszahlen bekannt gaben. Fitbit machte 504 Millionen US-Dollar Umsatz im Q3, das ist um 32 Prozent mehr als im letzten Jahr. Mehr dazu bei Business Insider.

Youtube Red kann nur langsam wachsen. Der Bezahldienst, der Nutzern einen werbefreien Service verspricht, hat jetzt 1,5 Millionen Abonnenten. Der Dienst launchte vor einem Jahr. Mehr dazu bei The Verge.

Apple-Marketing-Chef Phil Schille sprach jetzt in einem Interview mit The Independent darüber, dass die Online-Bestellungen des neuen MacBook Pros die von Vorgängermodellen übertreffen. Mehr dazu bei Macrumors.

Preact ist ein Service der Firmen beim Verwalten und Vergrößern seiner Abonnenten-Listen helfen soll. Sie wurden 2012 gegründet und sind in San Francisco zu Hause. Mehr dazu bei Techcrunch.

Twitter CEO Jack Dorsey reagierte heute persönlich auf eine Buzzfeed-Meldung.

@cwarzel not sure how this slipped past us, but now it's fixed