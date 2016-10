t3n-Daily-Kickoff: Postmates musste sich 141 Millionen US-Dollar Investment erkämpfen

Das Zustell-Startup Postmates muss um neue Finanzierungs-Runde kämpfen, Barack Obama muss sich bald von seinen Social-Media-Accounts trennen und Facebook wollte Snapchat-Klon Snow kaufen.

1. Postmates hatte es mit neuem Investment schwer

Postmates-CEO Lehmann spricht von schwierigen Zeiten für Essens-Zusteller. Das Startup musste sich die Investoren in diesem Jahr hart erkämpfen. Die Investment-Runde wird jetzt vom Founders Fund angeführt. Mehr dazu bei Bloomberg.

2. Barack Obama muss sich von seinen POTUS-Accounts trennen

Der US-Präsident muss seine Accounts bald an die Nachfolgerin oder den Nachfolger abgeben. So wird es auch der First Lady ergehen. Übergeben werden leere Accounts, die alten Posts werden aber archiviert. Mehr dazu bei Recode.

3. Twitter veröffentlicht neues Feature irrtümlich

Twitter-Nutzer beobachteten ein Feature, das es Nutzern erlaubte gewisse Wörter zu muten. Diese Funktion ist aber mittlerweile wieder verschwunden, vermutlich wurde zu früh veröffentlicht. Mehr dazu bei The Next Web.

4. Giphy stellt 72 Millionen US-Dollar auf

Die GIF-Plattform Giphy stellte 72 Millionen US-Dollar auf. Die Investment-Runde wird von Draper Fisher Jurvetson, Institutional Venture Partners und China Media Capital angeführt. Mehr dazu bei Techcrunch.

5. Facebook wollte Snapchat-Klon Snow kaufen

Ein Insider teilte Techcrunch jetzt mit, dass Facebook ein Angebot machte, um die App Snow zu kaufen. Facebook war mit dem Kauf-Angebot nicht erfolgreich. Mehr dazu bei Techcrunch.

Derweil auf Twitter...

Das perfekte Halloween-Kostüm?

A @SouthwestAir employee is dressed up as a Galaxy Note 7 for Halloween.



It's on 🔥 pic.twitter.com/Nrba1Oul0g — Heath W. Black (@heathwblack) October 31, 2016

Frühstücksfernsehen

Auch Michelle und Barack Obama wünschten Happy Halloween!

Teresa Hammerl ist Silicon-Valley-Korrespondentin, sie lebt in San Francisco. Wenn ihr einen Tipp für sie habt, was morgen wichtig sein könnte: Schreibt ihr doch auf Twitter.