t3n-Daily-Kickoff: Mehrere Samsung Galaxy Note 7 Austauschgeräte fangen Feuer

Auch die Austauschgeräte von Samsung sind nicht sicher, Tesla wird ein neues Produkt vorstellen und Facebook startet eigene Event-App.

1. Sicherheitsrisiko: Austauschgeräte von Samsung brennen auch

Samsung stellt die Produktion der Galaxy Note 7 Smartphones ein, nachdem auch mehrere Austauschgeräte zu brennen begannen. Auch diese sind also nicht sicher. Insgesamt sollen es mittlerweile sieben Austauschgeräte sein, die betroffen sind. Mehr dazu bei The Verge.

2. Facebook startet eigene Event-App

Facebook startet eine eigene App für Veranstaltungen. Dort kann man auch nach Events suchen. Die App ist im Moment nur in den USA und für iOS verfügbar. Mehr dazu bei The Next Web.

3. Microsoft veranstaltet Hardware-Event am 26. Oktober

Microsoft gab bekannt, dass sie ein spezielles Windows 10 und Surface Event noch in diesem Monat abhalten werden. Das Event wird in New York über die Bühne gehen. Mehr dazu bei The Verge.

4. Tesla wird am 17. Oktober neues Produkt präsentieren

Elon Musk spricht auf Twitter von einem für die meisten unerwarteten Produkt, das am 17. Oktober vorgestellt werden soll. Mehr Details sind dazu noch nicht bekannt. Mehr dazu bei Recode.

5. Pokémon Go Update bringt einfachere Arena-Kämpfe

Niantic macht es Nutzern der App jetzt einfacher in einer sogenannten Arena zu kämpfen. Damit soll es besonders für Einsteiger leichter werden, mit dem Spiel umzugehen. Mehr dazu bei The Next Web.

Derweil auf Twitter...

In den USA fand gestern eine weitere Debatte zwischen den beiden Präsidentschaftskandidaten statt.

Top 3 Tweeted Moments of the US presidential #debate: pic.twitter.com/ZxUsdrLLMK — Twitter Government (@gov) October 10, 2016

Frühstücksfernsehen

Netflix veröffentlichte jetzt einen Rückblick auf ältere Gilmore-Girls-Episoden, damit man sich noch mehr auf die neuen Folgen freuen kann.

Teresa Hammerl ist Silicon-Valley-Korrespondentin, sie lebt in San Francisco. Wenn ihr einen Tipp für sie habt, was morgen wichtig sein könnte: Schreibt ihr doch auf Twitter.