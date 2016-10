t3n-Daily-Kickoff: Sheryl Sandberg will nicht in das Kabinett von Hillary Clinton

Während einer Konferenz hielt Facebooks COO Sheryl Sandberg fest, dass sie das Unternehmen nicht für eine Position im Kabinett von Hillary Clinton verlassen wird, wenn diese US-Präsidentin wird. Mehr dazu bei USA Today.

Twitter wird seine jährliche Konferenz für Developer, Flight, in diesem Jahr nicht abhalten. Stattdessen soll es kleinere lokale Veranstaltungen geben. Mehr dazu bei Recode.

Youtuber sollen dank Famebit besser mit Marken verbunden werden, das erhofft sich Google von dem Kauf der Agentur. Genaue Zahlen zur Übernahme gibt es nicht. Mehr dazu bei Venturebeat.

Dropbox launchte jetzt ein Update seiner iOS-App mit zahlreichen Verbesserungen, die Usern das Nutzen der App vereinfachen sollen. So kann man PDFs leichter unterzeichnen, außerdem gibt es eine iMessage-Integration. Mehr dazu bei Techcrunch.

Greylock Partners bekommt einen neuen eine Milliarde US-Dollar Fonds, bereits der 15. der VC-Firma. Das Unternehmen investiert schon seit 50 Jahren in Firmen. Mehr dazu bei Techcrunch.

Macht Facebook jetzt auch Werbung für andere Social Networks?

