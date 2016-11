t3n-Daily-Kickoff: Snapchat-Spectacles werden für 1000 US-Dollar bei Ebay verkauft

Das Interesse dürfte groß sein, doch Snapchats Spectacles werden derzeit an nur wenigen Orten verkauft. Auf Ebay ist es jetzt aber leichter, sie zu bekommen: Dort findet man sie für etwa 1000 US-Dollar. Mehr dazu bei Fortune.

Secret, die App von David Byttow and Chrys Bader-Wechseler, wurde 2015 eingestellt. Jetzt könnte sie bald wieder verfügbar sein. Mehr dazu bei Techcrunch.

Friend Finder Network, die Firma hinter AdultFriendFinder, ist gehackt worden. Mehr als 400 Millionen Accounts sind insgesamt betroffen. Mehr dazu bei The Next Web.

Ein US-Richter hat Amazon mitgeteilt, dass sie Eltern die App-Einkäufe ihrer Kinder rückerstatten müssen. Amazon muss demnach die Eltern verständigen und 2017 mit den Rückzahlungen beginnen. Mehr dazu bei The Verge.

In einem Meeting diskutierten Facebook-Manager die Rolle von Facebook während der US-Wahl. Auch Mark Zuckerberg hat sich mittlerweile noch einmal zu dem Thema geäußert. Mehr dazu bei der New York Times.

Auf den Straßen von San Francisco kann man Mario Kart und andere Spiele spielen.

Just SF things. Maurice got all your childhood consoles and it’s free to play! pic.twitter.com/PyQTzb9xXf