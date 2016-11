t3n-Daily-Kickoff: SpaceX möchte im Dezember wieder Raketen starten

Elon Musk sagt jetzt, dass SpaceX endlich weiß, was die Explosion einer Rakete am 1. September auslöste. Die nächste Falcon 9 soll bereits Mitte Dezember starten. Mehr dazu bei The Verge.

Facebook will mehr Spiele für seinen Messenger. Das Instant-Games-Toolset für Developer soll noch im November launchen. Mehr dazu bei Engadget.

Google Capital hat heimlich in Snapchat investiert und sich letzten Freitag auch in CapitalG umbenannt. CapitalG fügte das Logo von Snapchat zu seinem Portfolio hinzu. Mehr dazu bei Business Insider.

Mitarbeiter von Donald Trump wollen kurz vor dem US-Wahltag Tweets, die nicht vorab editiert wurden, verhindern. Trump schreibt deshalb seine Tweets derzeit nicht selbst. Mehr dazu bei Recode.

Samsung verbucht, dass 85 Prozent aller Galaxy Note 7 in den USA bereits zurückgegeben wurden. Die übrigen Geräte laden jetzt, dank einem Software-Update, nur noch bis 60 Prozent. Mehr dazu bei CNET.

Twitter unterstützt US-Bürger bei der Wahl am Dienstag.

Just Launched! Direct Message with @Gov to find where to vote and who is on your ballot this election day. pic.twitter.com/HGbVWJ50CB