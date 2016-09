t3n-Daily-Kickoff: Tesla bringt heute eine neue Autopilot-Version auf den Markt

Gestern Abend begann Tesla mit dem Ausrollen der Autopilot-Version 8.0, das kündigte Tesla CEO Elon Musk auf Twitter an. Dabei handelt es sich um ein Software-Update, eine neue Hardware-Variante wird noch folgen. Mehr dazu bei The Verge.

Vessel wurde von Hulu CEO Jason Kilar gegründet, das Startup wollte zu einem Youtube-Konkurrenten heranwachsen. Jetzt soll es ernste Verhandlungen über eine Übernahme von Verizon geben. Mehr dazu bei Recode.

Twitter veröffentlicht gestern seinen Transpareny-Report, in dem das Unternehmen auflistet, wie viele Anfragen sie von Behörden weltweit bekommen. Insgesamt waren es in der ersten Jahreshälfte 5676 Anfragen. Mehr dazu bei Fortune.

Youtube Heroes nennt sich ein neues Programm, dass Nutzer dazu animieren soll Kommentare zu moderieren. Das auf der Community basierende Programm bietet auch Belohnungen, wie Workshops oder Video-Chats, an. Mehr dazu bei The Verge.

Code Next wird ein neues Tech Lab in Oakland, bei San Francisco, heißen. Google arbeitet daran mit dem MIT Media Lab und will für mehr Diversity bei den Mitarbeitern sorgen. Mehr dazu bei USA Today.

V8.0 starts downloading tonight. Release will be gradual to make sure there aren't small regressions. Many car configs, many environments.