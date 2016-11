t3n-Daily-Kickoff: Tesla und Solarcity liefern den Strom für eine ganze Insel

Tesla und Solarcity präsentieren gemeinsames Projekt, Facebook baut Mitarbeiter in Deutschland ab und einige Nutzer haben Probleme mit Outlook.com.

1. Tesla und Solarcity versorgen Insel mit Strom

Tau, einer der größten Manuʻainseln von Amerikanisch-Samoa, muss nicht mehr länger auf Diesel-Generatoren setzen. Solarcity-Solarmodule wurden gemeinsam mit Tesla-Batterien installiert. Das System braucht sieben Stunden, um voll zu laden und es versorgt 600 Bewohner drei Tage lang mit Strom. Mehr dazu bei Techcrunch.

2. Facebook entlässt 30 Mitarbeiter, auch Deutschland betroffen

Facebook baut Mitarbeiter im Sales-Bereich in Europa ab. Auch das Hamburg-Büro soll betroffen sein. Die Mitarbeiter sollen aber über ein Third-Party-Unternehmen angestellt worden sein. Mehr dazu bei Techcrunch.

3. Amazon Tickets soll ausgebaut werden, Prime Tickets könnte für Prime-Kunden kommen

Amazon startete in Großbritannien mit einem Feature, das es Nutzern erlaubt Tickets zu kaufen. Jetzt sollen auch andere Märkte in Europa, Asien und in den USA dazukommen. Mehr dazu bei Recode.

4. Oculs Rift startet Xbox One Game-Streaming am 12. Dezember

Ab 12. Dezember sollen Oculus-Rift-Nutzer die Möglichkeit haben Xbox-One-Spiele zu spielen. Rift-Nutzer können eine Streaming-App aus dem Oculus-Store downloaden, um den Gaming-Stream zu ermöglichen. Mehr dazu bei The Verge.

5. Outlook.com für einige Nutzer down

Outlook war am Dienstag für einige Nutzer nicht zu erreichen. Die Nutzer dürften vor allem in Europa, den USA und Südamerika gewesen sein. Mehr dazu bei The Next Web.

